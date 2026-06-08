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"El invierno va a ser así": meteorólogo anunció lluvias de "distintas intensidades" en todo el país desde esta tarde

Durante esta semana las máximas estarán entre 14 y 15 °C con mínimas que rondarán los entre 8 y 10 °C, según el experto

8 de junio de 2026 13:18 hs
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Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Guillermo Ramis emitió su pronóstico para esta semana, aviso por posibles nieblas y neblinas y anunció episodios de lluvia durante este lunes en todo el país.

"Episodios de nieblas y neblinas van a estar por los cielos", comenzó avisando el experto este lunes en diálogo con Informativo Sarandí.

"El invierno va a ser así, va a ser de mucha niebla, va a haber precipitaciones, pueden haber tormentas, temporales fuertes", agregó.

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En cuanto a las temperaturas, Ramis aseguró que durante toda la estación esta será con "cinco días aceptables y tres de mucho frío".

Para este lunes, el experto anunció que habrá "en la tardecita y noche lluvias". Estos episodios afectarán al país con "distintas intensidades".

Para la madrugada de mañana, por su parte, anunció "también lluvias". Finalmente, adelantó que para el domingo se vienen "algunos chaparrones".

Durante esta semana las máximas estarán entre 14 y 15 °C con mínimas que rondarán los entre 8 y 10 °C, según el meteorólogo.

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