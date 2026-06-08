Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Opinión

Banco Central inicia control sobre determinados esquemas de inversión

Varios esquemas de inversión o financiamiento funcionando en plaza deberán evaluar si su estructura negocial queda comprendida. El caso más notorio son los mal llamados "fondos" ganaderos -ya que estrictamente no son fondos- y que, mediante diferentes modalidades contractuales o similares, captan o captaron recursos públicos.

8 de junio de 2026 12:58 hs
El Observador | Jean Jacques Bragard

Por  Jean Jacques Bragard

Abogado especialista en conflictos societarios y socio de Bragard Abogados
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

El BCU resolvió que toda persona física, jurídica o patrimonio de afectación independiente, que realice operaciones financieras, aun sin emitir valores deberá presentar obligatoriamente declaración jurada.

A estos efectos, se entiende por operación financiera como cualquier transacción que implique el desembolso de recursos financieros por parte de los inversores a cambio de una oferta con expectativa de rentabilidad (fija, variable o contingente), cuya realización sea producto del esfuerzo, gestión o actividad de un tercero. Es decir, que esos fondos se inviertan en una actividad realizada total o parcialmente por un tercero y se ofrezca a cambio una rentabilidad.

Adicionalmente, para quedar obligado a presentar la declaración jurada, la captación de los recursos económicos debió ser mediante convocatoria que se dirija a personas del público en general o ciertos sectores o grupos específicos del mismo, a través de cualquier medio de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, correo electrónico, reuniones informativas, redes sociales, sistemas informáticos, etc.). Por ejemplo, quienes lo hacen mediante su web quedan alcanzados.

Más noticias

"No me peguen, soy Yamandú": Orsi ante el desafío de demostrar que sigue siendo el mismo

De la opacidad de las explicaciones de Orsi a la opacidad financiera de los partidos

La obligatoriedad aplica a quienes cumpliendo los requisitos indicados se encuentren en funcionamiento, o los que pretendan hacerlo desde ahora.

Varios esquemas de inversión o financiamiento funcionando en plaza deberán evaluar si su estructura negocial queda comprendida.

El caso más notorio son los mal llamados "fondos" ganaderos -ya que estrictamente no son fondos- y que, mediante diferentes modalidades contractuales o similares, captan o captaron recursos públicos. Otros casos, de menor visibilidad, podrían quedar alcanzados, es el caso de los “pools” de inversión agrícola, los esquemas de fondeo de desarrollos inmobiliarios o que están vinculados con el negocio de créditos al consumo, captaciones de recursos para inversiones en criptoactivos, divisas, juicios o negocios de con la nuda propiedad, ciertos esquemas de fondeo en el segmento del venture capital, crowdfunding no autorizado, inversiones inmobiliarias fraccionadas o fondeos sobre la base de revenue sharing.

Claramente la medida apunta a incorporar mayor transparencia sobre estructuras que, sin ser bancos ni emisores de valores con oferta pública, cumplen una función económica relevante al captar ahorro del público para financiar actividades diversas.

Más allá de su carácter informativo inicial (donde se pide, descripción del negocio, accionistas, volumen actual del negocio definido por cantidad de inversores, monto total de inversiones recibidas y rentabilidad ofrecida, discriminando la información por moneda), la declaración jurada anticipa un cambio relevante: el avance hacia un régimen específico de supervisión hacia estos esquemas de inversión. El objetivo inmediato parece ser generar un registro y obtener información básica sobre operadores que hasta ahora podían actuar fuera del radar regulatorio.

La declaración jurada deberá presentarse en formato digital. Quienes ya estén operando tendrán un plazo de 60 días desde la resolución. Quienes comiencen luego deberán presentarla antes de iniciar. El BCU podrá solicitar información adicional en caso de considerarlo necesario. No presentar la declaración podrá dar lugar a sanciones según la normativa vigente.

Las más leídas

"Tengo contrato, hice 40 goles y me venís a echar a mí": los entretelones de la charla entre Jorge Bava y el Diente López y el enorme esfuerzo que deberá asumir ahora la directiva de Nacional

Cerro 0-1 Peñarol: Diego Aguirre se jugaba mucho y el equipo ganó luego de un buen segundo tiempo por el Torneo Intermedio

Una a una, las calles y veredas que reparará la IM en cada barrio con los préstamos millonarios

Tragedia en Brasil: un turista uruguayo de 41 años murió ahogado en la playa de Arraial do Cabo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos