Cardona sobre reclamos de transportistas por suba de combustibles: "Me llama la atención que no haya habido movilizaciones" en 2022

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que le "llama la atención" la movilización de transportistas autoconvocados en reclamo por la suba de los combustibles y la guía de carga que busca implementar el gobierno, dado que no actuaron de la misma manera en 2022, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou .

" A mí me llama un poco la atención —tengo que decirlo también y ser honesta— que cuando uno ve las gráficas no llegamos a los niveles de aumento de gasoil de 2022 con la guerra Ucrania Rusia . No llegamos todavía. Y, sin embargo, no había habido este tipo de planteamientos en aquel momento", señaló la ministra en una rueda de prensa.

Luego insistió sobre el tema y aunque dijo que no le correspondía sacar conclusiones sobre una motivación política de los movilizados, afirmó: " Yo lo único que puedo decir es que me llama la atención que no haya habido movilizaciones en ese momento ".

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Cardona argumentó que la guerra en Medio Oriente que ha empujado al alza los precios de los combustibles "no es la misma" que la que se desató en 2022 cuando Rusia invadió Ucrania . La de ahora, dijo la ministra, es "mucho más grande" por el impacto que generó. "Llegamos a costos del petróleo de 1970 . Eso no pasó con Rusia Ucrania, porque era más bilateral la realidad y la consecuencia de la guerra".

-lcm7154-jpg..webp Los camioneros piden aumento de sueldo Foto: Leonardo Carreño.

Este lunes tanto transportistas autoconvocados como camioneros y productores decidieron movilizarse y hacer paros, además de manifestarse en varias rutas nacionales, incluyendo cortes.

Los transportistas y camioneros, además, rechazan la guía de carga que prevé impulsar el gobierno de Yamandú Orsi, al igual que habían hecho sus antecesores.

Aunque estaba previsto para el segundo semestre, el gobierno decidió adelantar para fines de junio el Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (SICTT), que en una primera instancia prevé la elaboración de una guía de carga.

La guía es una exigencia para todo el transporte de carga por carretera realizado por vehículos de más de 3.500 kilogramos de peso bruto máximo autorizado. A su vez, debe incluir los datos de los intervinientes en el viaje, descripción de la mercadería, el peso, y las rutas que recorrerá el camión.

Otro aspecto que preocupa a los propietarios es que la no emisión del formulario —es decir que el camión circule sin cumplir con ese requisito— prevé una multa de 50 Unidades Reajustables, equivalentes a $ 95.867.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en tanto, aseguró que su cartera está "monitoreando" la situación y aclaró que no hay "sanciones previstas" porque el proyecto "está en diseño".

"Tiene que ser efectivamente un instrumento que elimine papel, que disminuya burocracia y que sea mucho más eficiente", sostuvo en rueda de prensa.

Etcheverry agregó que el sistema que se busca implementar "no tiene costos" porque es "una aplicación de celular".

Este martes habrá una reunión con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay para discutir este tema.