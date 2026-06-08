El nuevo deporte en el que debutó Walter "Mota" Gargano junto a su pareja Miska y el festejo tras lograr el desafío

El exjugador de la selección uruguaya, Walter “Mota” Gargano, y su pareja, Miska Hamsik, debutaron este domingo en un nuevo deporte y lograron cumplir el objetivo que se habían marcado.
Ambos disputaron la Adirun que se corrió en la zona del Dique Mauá de la rambla de Montevideo.
Miska y Walter Gragano con sus medallas finisher de 10K
Miska y Walter Gragano con sus medallas finisher de 10K
Walter y Miska corrieron la 10K, una distancia con cierta exigencia para quienes arrancan en el running y que era la prueba más larga en la competencia que también tenía la modalidad 5K.
“Prontos para nuestra primera 10K. Llegar, llegamos. ¿Cómo? No importa”, había comentado Miska en sus redes antes de la prueba que tuvo largada a las 08:00 de la mañana.
Así completó su primera 10K Miska Gargano
Así completó su primera 10K Miska Gargano
Finalmente, ambos lograron el objetivo y cruzaron la línea de meta.
El Mota marcó un tiempo de 51:12 y Miska lo hizo en 59:05.
“Feliz de cumplir una de mis metas 2026: correr una carrera de 10K que nunca hice. Y seguramente no va ser última de este año. Aunque entreno todo los días esto es algo nuevo para mí, otro deporte para un nuevo desafío. Superarme y demostrarme a mí misma que puedo”, comentó la eslovaca en sus redes sociales.
El festejo de Miska y Walter Gargano
El festejo de Miska y Walter Gargano
Además, compartió fotos y videos de los festejos, con sus respectivas medallas, luego de su primera carrera.