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El nuevo deporte en el que debutó Walter "Mota" Gargano junto a su pareja Miska y el festejo tras lograr el desafío

“Feliz de cumplir una de mis metas 2026: correr una carrera de 10K que nunca hice", dijo Miska Gargano

8 de junio de 2026 10:45 hs

El festejo de Miska y Walter Gargano

El exjugador de la selección uruguaya, Walter “Mota” Gargano, y su pareja, Miska Hamsik, debutaron este domingo en un nuevo deporte y lograron cumplir el objetivo que se habían marcado.

Ambos disputaron la Adirun que se corrió en la zona del Dique Mauá de la rambla de Montevideo.

Miska y Walter Gragano con sus medallas finisher de 10K
Miska y Walter Gragano con sus medallas finisher de 10K

Miska y Walter Gragano con sus medallas finisher de 10K

Walter y Miska corrieron la 10K, una distancia con cierta exigencia para quienes arrancan en el running y que era la prueba más larga en la competencia que también tenía la modalidad 5K.

Los jugadores de Peñarol y con pasado aurinegro que entrenaron junto al "Mota" Walter Gargano; mirá la foto

La celebración contra el alambrado del hijo de Walter Gargano, tricampeón uruguayo con Peñarol, y el comentario de su mamá Miska; mirá el video

“Prontos para nuestra primera 10K. Llegar, llegamos. ¿Cómo? No importa”, había comentado Miska en sus redes antes de la prueba que tuvo largada a las 08:00 de la mañana.

Así completó su primera 10K Miska Gargano

Así completó su primera 10K Miska Gargano

Finalmente, ambos lograron el objetivo y cruzaron la línea de meta.

El Mota marcó un tiempo de 51:12 y Miska lo hizo en 59:05.

“Feliz de cumplir una de mis metas 2026: correr una carrera de 10K que nunca hice. Y seguramente no va ser última de este año. Aunque entreno todo los días esto es algo nuevo para mí, otro deporte para un nuevo desafío. Superarme y demostrarme a mí misma que puedo”, comentó la eslovaca en sus redes sociales.

El festejo de Miska y Walter Gargano
El festejo de Miska y Walter Gargano

El festejo de Miska y Walter Gargano

Además, compartió fotos y videos de los festejos, con sus respectivas medallas, luego de su primera carrera.

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