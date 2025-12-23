Los jugadores de Peñarol y con pasado aurinegro que entrenaron junto al "Mota" Walter Gargano; mirá la foto
Walter Gargano, el exfutbolista y ahora entrenador, compartió una foto de una práctica junto a jugadores y exjugadores de Peñarol
23 de diciembre 2025 - 11:26hs
Los jugadores de Peñarol y con pasado aurinegro que entrenaron junto al Mota Gargano
Walter “Mota” Gargano, el exfutbolista y ahora devenido entrenador, compartió una foto de una práctica junto a jugadores y exjugadores de Peñarol con los que se movió en pleno receso del fútbol uruguayo.
“Disfrutando”, comentó el exaurinegro en un posteo en su cuenta de Instagram junto al grupo de futbolistas.
En la foto aparecen Javier Méndez y Jesús Trindade, dos futbolistas del actual plantel carbonero de Diego Aguirre.
También están Nahuel Acosta y Franco “Cepillo” González, jugadores del club que fueron cedidos.