El Observador / Fútbol / DERECHOS DE TV

Delegado de Peñarol en la AUF dijo que el carbonero y Nacional podrían "no jugar el campeonato" si no mantienen su porcentaje de derechos de TV

"El resto de los cuadros no pueden jugar sin Peñarol y Nacional, y Peñarol y Nacional no pueden jugar sin el resto de los cuadros", expresó Julio Trotchansky

23 de diciembre 2025 - 8:56hs
Matías Arezo de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El delegado de Peñarol en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Julio Trotchansky, dijo que el carbonero y Nacional analizan tomar "medidas drásticas", como "no jugar el campeonato" de 2026, si los clubes votan por un reparto equitativo del dinero obtenido en la última licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

En una entrevista con el programa Las Voces del Fútbol de El Espectador Deportes, Trotchansky fue consultado sobre la postura de varios equipos que quieren un reparto más igualitario del dinero de los derechos que el actual, que da a Peñarol y Nacional un 42% de las ganancias (21% a cada uno).

"Es una situación de difícil resolución", comenzó respondiendo Trotchansky, que marcó que con la licitación ya hecha "uno puede mirar para atrás" y decir que "Peñarol pudo haber obtenido desde hace mucho tiempo una suma de dinero de forma retroactiva similar a la que puede llegar a obtener ahora" si se recibe el planteo de "los chicos", o "incluso menos".

Luego, remarcó que "se ha retomado esa posición común con Nacional" de "hacer respetar" al menos "lo que hasta ahora recibíamos globalmente de todo el dinero que se destinaba, el 42%".

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

"Los que prenden el televisor o el streaming, el 90% es porque quieren ver a Peñarol a Nacional. No estamos pidiendo el 90%, que ingrese todo el dinero es importante, pero no somos todos lo mismo", continuó el delegado carbonero, que adelantó que los grandes buscarán un "piso" de US$ 7,5 millones.

Según pudo conocer Referí, la aspiración de Nacional y de Peñarol es US$ 9.100.000 cada uno por derechos de televisión. Esto equivale al 31% del ingreso que tendrá el fútbol, y es casi tres veces más que lo que reciben los clubes grandes actualmente con merchandising incluido.

Trotchansky adelantó que si se toma el planteo del reparto equitativo y los grandes perciben menos de ese monto, "Peñarol tendrá que tomar las medidas correspondientes". "El resto de los cuadros no pueden jugar sin Peñarol y Nacional, y Peñarol y Nacional no pueden jugar sin el resto de los cuadros, pero veremos quién se ve más perjudicado", expresó.

"Peñarol y Nacional van a hacer valer sus derechos", continuó el delegado, que expresó que ante la posibilidad de obtener una menor suma de dinero los grandes deberán tomar medidas, como "solo la de conversar, solo la de generar acuerdos", o "tomar decisiones más drásticas, que incluso podrían llegar a (ser) la de no disputar el campeonato".

Peñarol AUF Nacional Derechos de televisión del fútbol uruguayo

