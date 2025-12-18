Evaristo González a Referí: "En todo este período que lleva años, Peñarol no ha hecho otra cosa que perder en la AUF por necedad"

El consejero de Peñarol Evaristo González analizó el 2025 que cierra Peñarol, realizó una profunda crítica a los manejos presidenciales de Ignacio Ruglio, anunció que buscará una unión en la oposición para cambiar al actual gobierno y también mostró su preocupación por el momento de las formativas del club.

Sí. Lo primero que tengo para hacer siempre cuando terminamos un año como este es ver que cometimos una cantidad de errores adentro de Peñarol, especialmente en la dirección de la directiva del club. Fue un año complejo porque en un momento arrancamos espantoso, después pudimos empezar a darlo vuelta porque se termina ganando el Intermedio y el Clausura, lo cual nos da la chance de definir el campeonato y como que habíamos borrado el comienzo del año. Después te das cuenta de que llegamos a una final totalmente diezmados por las lesiones porque teníamos nueve jugadores que ya no estaban en cancha y se había reducido fuertemente el plantel. Y ahí analizás todos los errores que se generaron. Como siempre la responsabilidad de este resultado uno lo tiene que buscar adentro y tiene que ser autocrítico en esto, que es lo más importante para ser honesto. Y acá los responsables número uno ni que hablar que somos los directivos. Después, por supuesto, el cuerpo técnico y los jugadores, pero en ese orden. Para mí, principalmente la responsabilidad es de los directivos. Y con varios errores.

Errores en la formación del plantel, varios errores como no haber cerrado jugadores que habían sido pedido directamente por el equipo técnico y por los que no se hizo el esfuerzo. Tuvimos que haber hecho esfuerzos posteriores y terminamos después creo que cometiendo errores en otras contrataciones. Fuera de la conformación del plantel, la negociación con Cerro para no jugar en el Centenario fue un error gigante.

¿Cómo se hubiera solucionado?

Por 4.000 entradas más, por US$ 40 mil hubiéramos tenido la chance de jugar en el Centenario, que no hay discusión que nos era más favorable o era más probable conseguir esos tres puntos que en la cancha de Cerro. Entonces, eso estuvo muy mal, la negociación no se logró cerrar y esos tres puntos nos hubieran hecho ganar la Tabla Anual y ganando la semifinal como le ganamos a Liverpool hubiéramos sido campeones. Hay una cantidad de errores que ahora son buenos para empezar a trabajar, porque es la única manera de cambiar. Si seguís manteniendo y echándole la culpa a los de afuera, vos nunca vas a cambiar nada y no vas a ser consciente de que esto que hiciste estuvo mal. Entonces, eso es una lucha que hay en Peñarol porque sigo pensando seriamente que la conducta de Peñarol estando fuera de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) con esa guerra declarada continua contra la AUF no ha hecho otra cosa que perjudicar a Peñarol y favorecer directamente a tu eterno rival en la cancha,

¿Eso hay ánimo de cambiarlo? ¿No ha sido objeto de análisis en los dos consejos directivos posteriores a las finales contra Nacional?

No, para nada. yo en los consejos nunca escuché una autocrítica. Nunca escuché, 'hice mal esto, hice mal lo otro'. Lo cual es preocupante, porque estamos condenados a que a que esto se repita. Ni siquiera escuché la autocrítica de haber dedicado el año entero a la lucha de los derechos televisivos para Tenfield, el presidente Ignacio Ruglio declarándose hincha del Tenfield, asegurar que el dinero que nos pagaba Tenfield o que nos ofrecía Tenfield por el fútbol uruguayo era fabuloso, que nadie iba a poder llegar y la realidad terminó siendo muy distinta.

Tenfield pagaba US$ 17 millones al año por el fútbol uruguayo y con la licitación se llegó a un total de US$ 67 millones por la venta de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo...

Es una realidad que pega un cachetazo, que deja muy mal parado a Peñarol-institución en que en vez de haber defendido los ingresos del club y haber defendido los ingresos del fútbol, estaba defendiendo los negocios de una empresa privada, que yo entiendo que como toda empresa su interés sea el lucro y que pelee para comprar barato y vender caro; con esa parte no discrepo nada. Lo que discrepo claramente es que los que estamos al frente de los clubes, los presidentes de los clubes, que son honorarios todos. en vez de estar peleando para lograr mayores ingresos para su club, estén peleando, y a las muestras de la realidad me remito, para que el mayor ingreso sea para una empresa particular.

¿Entiende que esa licitación y esos montos alcanzados configuran una derrota política para la actual conducción de Peñarol de Ignacio Ruglio?

Lo he repetido todo el año, de que no había discusión que la licitación era el camino. Por eso fue aplastante hasta la votación que termina perdiendo Peñarol 33 a 11 (en el Congreso del fútbol profesional que aprobó los pliegos de licitación). En todo este período que lleva años, Peñarol no ha hecho otra cosa que perder en la AUF por necedad y ahora diciendo de que nos echaron de acá y nos echaron de allá, cuando eso no es verdad. Esto está planteado por el presidente de Peñarol, esta guerra declarada que todos sabemos que estaba declarada anteriormente, porque Tenfield tenía la guerra con la AUF y en su amistad personal y en su afán de hincha de Tenfield, él siguió en esa posición, pero como yo soy hincha de Peñarol tengo que defender a Peñarol. Y creo que eso lo ha perjudicado y esas son las cosas que son graves, que dejan a Peñarol en lo local y en lo internacional muy mal parado. Peñarol sale de esto con una imagen muy pobre y algo también muy interesante es que hoy Peñarol no tiene aliados.

¿Por qué?

No tiene otros cuadros aliados porque hasta el propio grupo con el cual se había juntado para defender los derechos de Tenfield (la Unión de Clubes), tiene una agenda propia e inmediatamente ahora están en la guerra de no aceptar el porcentaje que le correspondería a Peñarol y a Nacional. O sea, lo más importante que tenía que haber hecho Peñarol, era liderar el fútbol uruguayo, como está escrito en la historia del fútbol uruguayo, el proteger un derecho bien adquirido y bien otorgado históricamente del mayor porcentaje que tienen los grandes del contrato de televisión. Pero en vez de estar dedicado a eso y peleándolo para que ya sea un tema laudado, Peñarol, por parte de su presidente y hasta de su vicepresidente (Eduardo Zaidensztat) se dedicó a defender los derechos de una empresa en vez de defender el porcentaje que le correspondía por la televisión. Lo increíble es que la licitación, yo sabiendo que era el camino, me sorprendió por los montos y los valores alcanzados. Esto quiere decir que es récord este tema de dinero, es muy grande, Pone el descubierto realmente que era una falsedad completa que el fútbol no valía lo que valía,

¿Cómo cree que estos montos van a impactar en el fútbol uruguayo?

Va a cambiar completamente la economía de cada club. en Primera y en Segunda División. Esto es un puntapié y es una muy buena oportunidad para realmente profesionalizar el fútbol a buen nivel, mejorar los estados, dar inicio a mejorar la responsabilidad de cada club con respecto a sus compromisos económicos y que no sea siempre esa danza de que en el último día te encontrabas con tres cuadros que no podían pagar para poder seguir jugando. Con estos nuevos ingresos se pasa de US$ 550 mil dólares al triple. Y en el caso de la B sus actuales ingresos se quintuplican. Hay un cambio espectacular. Yo creo que Uruguay ahora va a poder sostener un poquito más a sus jugadores, va a haber un poquito más de dignidad en los ingresos de los jugadores que no son los cracks, digamos, los de la B y los de la C, les va a dar un poco más, sin duda, de independencia a los clubes para tomar decisiones sin la necesidad de estar vendiendo el patrimonio u otorgándole permisos a gente para que les financie el club que después va a querer un rédito. Entonces, tengo la ilusión de que la cantidad de clubes fundidos en Uruguay se reduzca seriamente y que la Liga Uruguaya realmente se vuelva mucho más atractiva de lo que hemos visto. Esos lugares que los baños de los estadios son impresentables, que las canchas no están en condiciones, que hay muchos planteles que se quejan de que hace dos o tres meses no cobra. Bueno, este mayor ingreso, este gigante mayor ingreso, este cambio rotundo va a modificarse, ¿Alcanza? No creo. Para mí falta principalmente la conciencia de los propios directivos y el control de que las cosas sean de la manera correcta. Me parece que sí es obligatorio generar una responsabilidad de los que manejen ese dinero.

Peñarol retomó ahora la negociación con Nacional para intentar mantener en el nuevo contrato un 42% del reparto de la torta, ¿lo ve viable?

Si, ya hubo una reunión con Nacional y con la AUF con respecto a este tema y se está trabajando con ese porcentaje. El porcentaje que tenían Peñarol y Nacional hasta este año incluyendo el merchandising de los clubes era del 42%. Yo creo que el merchandising de los clubes, por lo menos el uso de la marca de los clubes, no puede superar entre los dos y el millón de dólares. Después había un par de partidos amistosos que eran clásicos amistosos que se sumaban a esto, que eran los de verano. No son los clásicos comunes del campeonato donde se llevan entre 40 mil y 50 mil personas, pero igual hay una recolección de dinero interesante que puede darle cada clásico de esos unos $250 mil de ingresos. Entonces, yo creo que en esa torta hay que tener una cierta consideración con eso. Pero el monto que tienen que recibir los grandes no puede ser ni manoseado ni discutido. Hay un 90% de la parcialidad del fútbol, de los abonados al fútbol que son de Peñarol o de Nacional. Entonces, como tal, hay que respetar esa situación. Es ilógico no respetar el porcentaje que le corresponde a los cuadros grandes sobre lo que es esta torta del fútbol. Y esas son las cosas que sí o sí tenemos que negociar junto con Nacional y llevarlo adelante. Los cuadros grandes hemos sido siempre los que hemos llevado adelante el fútbol uruguayo a nivel internacional. Entonces tenemos que seguir por esa estructura. Yo lo llamo hasta que es derecho adquirido. ¿Qué valdría el fútbol uruguayo si no estuvieran los dos grandes? En Peñarol están yendo a las reuniones Edgardo Novick, Rodolfo Catino y Zaidensztat, por Nacional van Ricardo Vairo y Flavio Perchman y por la AUF Eduardo Ache, por lo que son cuatro de Nacional y tres de Peñarol.

¿Se judicializó el reclamo a Tenfield por la deuda que la empresa tiene con Peñarol por la explotación de los derechos comerciales del Campeón del Siglo?

Si, por fin estamos llegando a que se tomen las medidas que teníamos que haber tomado hace tres, cuatro o cinco años atrás años, de que se judicialice el reclamo. Estamos ya empezando el proceso.

¿No mostró voluntad de pago a la empresa en la negociación entablada a partir de junio de este año?

No, Se mandó un telegrama intimando para que se hiciera la cancelación de la deuda y la respuesta de ellos fue de un una total negación y reconocimiento a la deuda. Entonces, creo que ya quedó más que claro de que no hay ninguna intención, después de ocho años sin pagar, de intención de pagar. Así que lo determine la justicia. Lo sorprendente, una vez más, es que en Peñarol haya habido discusiones en el consejo directivo de ir a cobrar esta cuenta o no. Estamos hablando de un valor de deuda que hoy suma US$ 5.600.000. Y después no tenemos los US$ 40 mil para pagarle extra a Cerro o a comprometernos por 4.000 entradas más. Pensé que estábamos todos juntos en la intención de proteger los ingresos de Peñarol, pero está más que demostrado que no es así. No estaba demostrado así en la televisión, no estaba demostrado así en la intencionalidad del cobro de esa deuda.

Escuchó a Muslera decir repetidas veces que estaba feliz por haber ido a Estudiantes porque fue el club que realmente le demostró interés de contar con él, ¿lo entendió como un mensaje hacia Peñarol?

Claro y no es la primera vez que pasa esto. Ya los hemos visto muchas veces y no tengo la menor duda que fue un mensaje porque la familia está viviendo acá en Uruguay. Él tenía el plan de volver, se había hablado con Peñarol. al técnico se le había transmitido claramente que Mulera era una realidad. Y por eso el técnico fue y habló con los dos los dos goleros (Guillermo De Amores y Martín Campaña), en pleno campeonato, avisándoles, creo que muy honestamente, porque si te dicen de que va a venir un jugador que viene para ser titular en un puesto donde solo juega uno. Lo que paso fue que Diego nunca contó de que después se hubieran cambiado las situaciones y que no llegara, no es la primera vez que pasa. Esto ha pasado muchísimas veces y son de esos errores garrafales que ha cometido la dirigencia en no ser más precisa y más concreta con respecto a los jugadores. Yo siempre digo lo mismo, tirar de la pelota está bien, pero mirá que la piola se rompe y además vos tenés que entender de que hay trayectorias y jugadores que merecen un respeto muy grande. No hay discusión de que Mulera fue hasta ahora el golero más importante del siglo XXI. Es un golero de 12 años en la selección. Perdimos el campeonato por fallas también de algunos jugadores, Este fue un pedido expreso del técnico y que en su momento se lo cuestionó. Hasta yo pedí explicaciones de por qué quería a Muslera y él dio todas las razones y se le dio la derecha y se salió a negociar, pero después creo que de una manera totalmente incorrecta, porque los resultados ya se vieron.

Pasó lo mismo con Maximiliano Silvera: en julio el presidente dijo que se le iba a aumentar el salario pero el jugador lo desmintió rotundamente con un comunicado.

Nunca se cumplió y eso es un tema grave. Grave, una vez más, manejando mal la situación. Uno cuando promete cosas tiene que estar primero muy seguro de lo que promete. Y después que no haya manera de que no se cumpla. Esa imagen que se deja de Peñarol con este tema con los jugadores es de una pérdida de confianza completo. Lo de Maxi Silvera es un caso más del pésimo manejo que hay al momento de las contrataciones. Hoy por hoy llegamos hasta diciembre en una relación desgastada con con falta de cumplimiento de promesas. Porque si vos llegás a diciembre a sentarte en la negociación y dices, 'Che, mira, viste lo que yo te había prometido, toma, acá está el pago. Ahora vamos a tratar de trabajar a ver qué te parece para la contratación para el año que viene'. Por lo menos tu palabra tiene valor y cumplís tu palabra. Estas son cosas que no comparto, por supuesto, y fue un grave error. Por más que después no puedas contratarlo porque a él los sueldos que le estaban ofreciendo en el exterior eran muy grandes y no podíamos competir. Pero si te comprometiste que ibas a cumplir un tema, tenés la obligación de cumplir.

¿Cree que va a pasar directamente de Peñarol a Nacional?

Me parece que sería un grave error de parte de él . Pero está libre y puede hacer lo que quiera. Esto lo digo respetándolo, como como hincha de Peñarol, como directivo y como alguien que luchó mucho para que él se quedara porque fue muy profesional siempre y trabajó muy bien en Peñarol y cumplió indiscutiblemente su trabajo. Por eso la insistencia del técnico en que se renovara.

Dijo que Peñarol no está actualmente en condiciones de comprar la ficha de Matías Arezo. ¿Le preocupa la situación económica del club?

Sí. Una vez más se adelantaron los pagos por el pase de Juanchi Rodríguez, igual que como se hizo con Facundo Torres y el Canario Álvarez Martínez. Se terminó descontando todo también para pagar cosas del año. Peñarol no tiene para cobrar pagos a futuro, ya se descontó toda la venta de Juanchi. Hoy por hoy se venden los jugadores en pagos, no son al contado, esos futuros ingresos se pueden monetizar pero se hace perdiendo los intereses.

En las elecciones de 2026 en Peñarol, ¿dónde se va a parar Evaristo González?

En la oposición, tratando de unir a la oposición porque realmente, quiero un cambio de gobierno en Peñarol. yo creo que he discrepado mucho con respecto a las cosas que han pasado. Han habido muchísimos errores, hoy Peñarol necesita un cambio importante y para eso hay que unificar a toda la oposición. Es una tarea que tenemos que tomar todos los líderes de todos los sectores. Y esa va a ser la oposición, tratar de trabajar para unirla y para llevar adelante un nuevo proyecto en Peñarol.

Este año se generó una alianza entre sus sectores y Edgardo Novick. ¿Siente que esa alianza se rompió con determinadas votaciones que hubo a lo largo del año como en la presidencia del básquetbol, cuando llevó a la Asamblea Representativa la deuda de Tenfield con Peñarol y también en la votación en el consejo de Peñarol por la posición a llevar al Consejo de Liga de la AUF por la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo?

Yo te diría que la del básquetbol fue uno de los puntos. Pero creo que una de las características que hemos tratado de mantener nosotros es que que cada uno tenga su pensamiento propio y respetándolo. Entonces, hoy por hoy, nadie discute que todos los del mismo sector que estamos hablando seguimos pensando y estamos convencidos de que tenemos que volver a la AUF. Todos pensamos de que la licitación era el camino. Lo que pasa que hubo discrepancias en cómo se llegó a esa licitación o cómo se presentaba el pliego. Igual el resultado fue muy bueno y lo festejamos todos. Por lo menos en la oposición lo festejamos todos porque va a haber un ingreso mucho mayor al que venía teniendo Peñarol, significativamente mayor, muchos millones de dólares más, que sin duda le van a dar solvencia al club con todo ese monto. Entonces, esos hechos también confirman de que nosotros estamos por el buen camino. Y en eso no ha habido en la oposición discrepancia ninguna, Sí ha habido discrepancias en lo que tiene que ver con el manejo de la AUF, si ha habido en el manejo de la mesa de contrataciones de los jugadores. La diferencia de la que estamos hablando entre lo que el club recibió en este año sacando el valor de merchandising y los clásicos de verano va a ser de US$ 6 millones al año. Eso por cuatro años es US$ 24 millones más que van a entrar al club por derechos de televisión. No escuché por ningún lado a los grandes defensores de lo que pagaba Tenfield, decir 'me equivoqué'. Es triste. Para mí es de grandes reconocer los errores y soy el primero que he cometido una cantidad de errores y lo reconozco porque sé que lo tengo que saber para poder no volverlo a repetir, o por lo menos tratar de que no vuelva a repetir el error. Entonces, el que no lo reconoce está condenado a hacerlo de vuelta. Está condenado a que nada cambie y que el resultado se convierta otra vez en un fracaso. Entonces, por eso te digo, el cambio de gobierno, a mi entender y por suerte somos muchos que pensamos así, es algo imprescindible. Que tenemos que trabajar en conjunto para que esto sea una realidad y si y tenemos que hablar y tenemos que negociar entre todos nosotros para la conformación de esa alianza y así entre todos poder llevar adelante una nueva propuesta más eficiente.

¿Cómo visualiza la realidad de los juveniles donde Peñarol quedó 76 puntos abajo de Nacional en la tabla acumulada?

Hemos tenido resultados en juveniles que han sido muy malos, muy malos y todos fueron dirigidos con cambios que determinó el presidente sacando al coordinador general (Fernando Curutchet, en enero de 2021) que termina haciendo hoy el ganador neto de todos los clásicos en formativas y de ganarnos por esa cantidad de puntos en la tabla general. Esos son horrores gravísimos y ahora hay que construir de vuelta.

¿Tiene que haber cambios en la estructura de juveniles de Peñarol?

Hemos hablado mucho, hemos criticado mucho y por suerte en varios sectores se han hecho eco lo que hemos hablado y se están empezando a hacer cambios. Los cambios en formativas y en captación llevan años. El resultado de una formación de un jugador, lleva de cinco a siete años. Nosotros estamos en contacto con los jugadores cuando tienen 11, 12 años, los empezamos a ver hasta los 10 años y realmente ese jugador maduro empieza a estar allá recién a los 19 años. Así que imagínate son siete u ocho años para formar a un jugador para que pueda vestir la casaca de Peñarol y estar en la Primera División. Eso es una tarea muy difícil que tiene una cantidad de etapas que necesita la supervisación año a año, la potencialización año a año desde todos los puntos de vista: la fortaleza mental, la fortaleza física, la fortaleza de salud, la parte emocional de la familia, el lugar que rodea a los jugadores, la parte motivacional, la actitud. Nosotros pasamos de tener un momento de éxito total en la venta de formativa de nuestros jugadores cuando terminamos vendiendo a Facundo Torres, al Canario Martínez, a Darwin Núñez, a Facundo Pellistri, que fue el récord de ingresos en US$ 50 millones. Y eso por suerte logró marcar la economía del club y que se hable de que Peñarol está saneado cuando en realidad el club lo que está es al día. pero no tiene reservas. Y todos sabemos que en una empresa es tan importante tener reservas como en una familia, por si algo pasa. Uno nunca sabe cuándo hay una oportunidad de contratar o comprar o pagar un préstamo por un jugador que realmente valga la pena. Hoy no tenemos eso y tendríamos que estar trabajando en eso. Y la verdad eso viene pura y exclusivamente por el trabajo formativas que es el lugar donde te tiene que proveer de esos jugadores que van a valer un dinero muy importante. Eso es un tema que hay que trabajarlo y es preocupante. Se necesita una transformación para volver a recuperar a las formativas exitosas y de buen producto, pero eso va a llevar cinco años. porque el chico que está en en Séptima, tiene que pasar por Séptima, Sexta, Quinta, Cuarta y Tercera antes de llegar a Primera.