Conmebol sortea este jueves la fase preliminar de Copa Libertadores y Copa Sudamericana; conocé los detalles, hora y dónde verlo en vivo

La Conmebol realiza este jueves los sorteos de los cruces de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores y de la Primera Fase de la Copa Sudamericana , en el que los equipos clasificados conocerán a sus rivales.

Los equipos uruguayos clasificados para esa instancia de la Libertadores son Juventud, en Fase 1, y Liverpool, en Fase 2 ; mientras que los que están en Sudamericana son Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque.

El sorteo para ambos certámenes continentales se realizará este jueves a la hora 12:00 .

Podrá verse a través de los canales de YouTube de ambos torneos.

¿Cómo es el sorteo de Fase Preliminar de la Copa Libertadores?

La Fase 1 del torneo se disputará de la siguiente manera: De los 47 equipos clasificados, 6 comenzarán la Fase 1, en la cual se disputarán 3 plazas para la Fase 2. Los 3 clubes que surjan como clasificados de esta Fase 1 completarán la composición de 16 equipos para la Fase 2.

La Fase 1 la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (1), Ecuador (1), Paraguay (1), Perú (1), Uruguay (1) y Venezuela (1) en llaves determinadas por sorteo.

Los 3 equipos ganadores de sus respectivas llaves clasifican a la Fase 2 como E1, E2 y E3.

Metodología del Sorteo:

Los equipos que conformarán cada bolillero estarán distribuidos de acuerdo a sus ubicaciones en el Ranking de CLUBES CONMEBOL al 16 de diciembre de 2024.

En el bolillero 2 estarán los equipos con menor posición en el ranking, y dichos equipos serán locales en el primer partido.

En el bolillero 1 estarán los de mejor posicionamiento en dicho ranking, y serán locales en el partido de vuelta.

El primer equipo a sortear del bolillero 2 conformará la llave E1 y será local en el primer partido. El segundo equipo, proveniente del bolillero 1, será su rival, definiendo éste como local en el partido de vuelta.

Se utilizará el mismo sistema para establecer las llaves E2 y E3. Los ganadores de estas llaves clasificarán para la Fase 2, los que tendrán por nombre E1, E2 y E3.

Fase 2

La Fase 2 del torneo se disputará de la siguiente manera:

a) Esta fase la disputarán los 3 equipos provenientes de la fase previa, más 13 equipos clasificados establecidos de la siguiente manera: Brasil (2), Colombia (2), Chile (2) y 1 equipo de las restantes 7 Asociaciones.

b) Los 16 equipos disputarán partidos de ida y vuelta, distribuidos en 8 llaves, establecidas mediante sorteo, y cuyas ubicaciones en los bolilleros han sido definidas en base al criterio del Ranking de CLUBES CONMEBOL al 16 de diciembre de 2024.

Nota: equipos de una misma Asociación Miembro no se enfrentarán en esta fase de la competición (excepto que sea un equipo proveniente de la Fase 1 y que sea desconocido al momento del sorteo).

Metodología del Sorteo:

A fin de determinar las llaves se ubicarán al momento del sorteo, de los 16 equipos clasificados para disputar esta Fase, por un lado, los 8 equipos de mejor ubicación en el Ranking de CLUBES CONMEBOL al 16 de diciembre de 2024 y por otro lado los 3 equipos provenientes de la Fase 1, más los 5 equipos restantes de acuerdo al citado Ranking.

Serán locales en el primer partido los clubes con menor ubicación en el Ranking de CLUBES CONMEBOL al 16 de diciembre de 2024 y los equipos E1, E2 y E3 (bolillero 2).

El primer equipo a sortear del bolillero 2 conformará la llave C1 y será local en el primer partido. El segundo equipo a sortear, del bolillero 1 será su rival, definiendo éste como local en el partido de vuelta.

Se utilizará el mismo sistema para establecer las demás llaves. Los ganadores de estas llaves clasificarán para la Fase 3, los que tendrán por nombre C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8.

En caso de que dos equipos de una misma Asociación Miembro se ubiquen en bolilleros distintos, estos no podrán enfrentarse entre sí (excepto que sea un equipo proveniente de la Fase 1 y que sea desconocido al momento del sorteo); en caso de que el sorteo así lo determine, y para evitar que se crucen en la misma llave, el último equipo sorteado pasará a integrar la siguiente línea, sorteándose nuevamente el rival para el primer equipo.

Los equipos Clasificados de esta fase disputarán la Fase 3, y clasifican como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8.

Fase 3

Los 8 clubes clasificados en la FASE 2 disputarán la FASE 3 del torneo de la siguiente forma:

a) Los ganadores de la FASE 2 disputan partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas:

b) Los cuatro equipos vencedores de esa fase se clasifican para la FASE DE GRUPOS como G1, G2, G3 y G4.

c) Jugarán como locales en el primer partido, los equipos que tienen menor ubicación en el ranking de CLUBES CONMEBOL al 15 de diciembre de 2025.

Nota: Los 4 equipos eliminados de la Fase 3, clasificarán a la FASE DE GRUPOS de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

¿Cómo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

Primera Fase

La Primera Fase del torneo (Fase Preliminar) se disputará de la siguiente manera:

De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la Primera Fase que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único.

La Primera Fase la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4).

Para determinar los cruces de la Primera Fase será realizado un sorteo entre los 4 representantes de cada país para definir los cruces nacionales.

La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce.

Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la Fase de Grupos.

Metodología del Sorteo:

Las bolillas estarán ubicadas en bolilleros distintos por cada país.

Los 4 equipos representantes de cada país estarán en el mismo bolillero.

Para las definiciones de los cruces de cada país, se seguirá la siguiente metodología:

El sorteo se iniciará sorteando una bolilla que será el equipo 1 en el primer cruce nacional (equipo que jugará de local en el partido) y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 2 (equipo visitante). El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 1 del país en la Fase de Grupos (BOL 1, CHI 1, COL 1, ECU 1, PAR 1, PER 1, URU 1 y VEN 1).

La siguiente bolilla a ser sorteada será el equipo 3 en el segundo cruce nacional (equipo que jugará de local en el partido) y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 4 (equipo visitante). El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 2 del país en la Fase de Grupos (BOL 2, CHI 2, COL 2, ECU 2, PAR 2, PER 2, URU 2 y VEN 2).

Equipos clasificados: