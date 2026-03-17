"Vayan preparados": meteorólogo confirma la llegada de un frente frío y advierte que "va a tener lo suyo"

El meteorólogo Guillermo Ramis advirtió que este martes será una jornada con alta probabilidad de lluvias y tormentas en Montevideo , en el marco del pasaje de un frente frío que afecta al sur del país .

En diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí), Ramis estimó una probabilidad de precipitaciones de entre 80% y 90% y señaló que, aunque la mañana puede presentarse con mejoras parciales, el desmejoramiento llegará en la tarde.

El especialista detalló que las precipitaciones se intensificarán hacia el cierre de la jornada. “Hoy con células de tormenta en la tarde y noche pueden caer acá en Montevideo 20 milímetros y de aquí al 24 pueden caer unos 50 ”, indicó.

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Si bien en las primeras horas del día se registran momentos de mejora, explicó que el cambio de tiempo ya está en curso. “Tenemos sol ahora, está lindísimo el día, algo de nubosidad tenemos, aun así hoy está lloviendo por el sur ”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó el fenómeno al avance de aire frío. “Sí, sí, porque vino un frente frío y va a tener lo suyo. Alguna tormenta puede ser un poco más fuerte”, agregó.

Ramis recomendó tomar precauciones hacia la tarde, cuando se prevé el mayor impacto de las tormentas. “La persona que sale temprano y vuelve tarde, que vaya preparada”, señaló. Y agregó: “A las 4 o 5 de la tarde, que estén preparados”.

También advirtió sobre las condiciones de viento. “O que lleven piló, porque paraguas con un poco de viento, no creo”, comentó.

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Cómo sigue el tiempo en los próximos días

Para el miércoles, el meteorólogo prevé una mejora relativa, con cielo algo nuboso y temperaturas entre 20°C y 24°C. “Miércoles, 20 la mínima, 24 la máxima, algo nuboso”, precisó.

El jueves y viernes se mantendrán condiciones similares, con máximas en torno a los 25°C y 28°C, mientras que el sábado volverá la inestabilidad.

“Justo el sábado hay tormenta y lluvia”, advirtió, en referencia a la jornada del Cosquín Rock en Montevideo. Según explicó, ese día podrían registrarse unos 15 milímetros y condiciones inestables durante buena parte del día. “Sábado, cubierto con tormenta y lluvia”, resumió.

El domingo se presentará nuboso con descenso de temperatura, y el lunes podrían darse chaparrones aislados. Además, Ramis indicó que tras el pasaje del frente frío se espera una leve disminución de la humedad, lo que ayudará a moderar la sensación térmica.