Del calor a la lluvia y la llegada de un frente frío: el pronóstico de un meteorólogo para esta semana

El meteorólogo Guillermo Ramis pronosticó para estos próximos días un clima marcado por el calor, las lluvias y la llegada de un frente frío sobre la mitad de la semana.

Luego de un fin de semana agradable, el experto anunció en diálogo con Informativo Sarandí un lunes soleado con máximas de hasta 32 °C .

Tras esto, la situación climática cambiaría rápidamente con el registro de algunos episodios de lluvias el martes en todo el país. Para la zona sur, sobre Montevideo y Canelones, el meteorólogo anunció montos de hasta 20 milímetros .

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De cara al miércoles , el experto pronosticó el ingreso a Uruguay de un frente frío que generaría afectaciones en cuanto a las temperaturas.

Después del pasaje del fenómeno, el clima repuntaría; sin embargo, el próximo fin de semana la situación volvería a complicarse.

Según Ramis, el sábado habría nuevos episodios de lluvias y tormentas en varios puntos del país. "El domingo, algunos chaparrones, principalmente en la mañana", anunció.

Tras las máximas de 32 °C de este lunes, el meteorólogo espera temperaturas de hasta 28 °C para el martes, de 23 °C el miércoles, de 25 °C el jueves y de 27 °C el viernes.

El fin de semana las máximas llegarán a los 24 °C, mientras que las mínimas rondarán los 19 a 20 °C ante las nuevas desmejoras.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció temperaturas de hasta 34 °C para este lunes. El martes las máximas descenderían hasta los 29 °C, en una jornada que, según el instituto, estaría marcada por las precipitaciones y tormentas. El miércoles las temperaturas llegarían en Montevideo a los 25 °C.