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Lluvias, algunas mejoras y el "día más frío del mes": el pronóstico de meteorólogos para esta semana

En diálogo con El Observador, Mario Bidegain avisó que, tras las lluvias de este martes, habrá otra desmejora al final de la semana

21 de abril de 2026 14:33 hs
Pronóstico de meteorólogos para los próximos días

Pronóstico de meteorólogos para los próximos días

Foto: Leonardo Carreño

Meteorólogos brindaron detalles sobre la actual situación climática que atraviesa el país, con lluvias y tormentas en la zona sur, y explicaron cómo estará el tiempo de cara a los próximos días.

En su cuenta de X, el meteorólogo Mario Bidegain compartió una imagen basada en el modelo "GOES19" de esta jornada que muestra la presencia de una "perturbación atmosférica" que afecta al país desde hace varias horas.

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En entrevista con este medio, el experto profundizó su aviso y anunció que en las próximas horas se pueden esperar las primeras mejoras en el estado del clima.

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Pese a esto, producto de las precipitaciones de hoy, las temperaturas caerán mañana con unas máximas que tendrán un "ligero" descenso y unas mínimas que registrarán una bajada "un poco más importante".

"El miércoles estaremos en 15 °C de mínima. Entre el jueves y el sábado las temperaturas van a llegar a los 12 grados, con valores mucho más otoñales", explicó.

Tras varios días sin lluvias, el experto espera nuevos episodios de precipitaciones para el domingo, los cuales llevarán finalmente a una caída de las máximas.

"A partir del lunes tenemos una caída con cifras que pasarán de los 20, 21 °C a los 14, 15 °C", dijo y reveló que ese día será el "más frío" del mes.

El pronóstico de Serra y Cisneros

Por su parte, también en conversación con El Observador, el meteorólogo José Serra explicó que actualmente Uruguay se ve afectado por un "sistema de alta presión en superficie" que está generando "algunas lluvias y tormentas", especialmente sobre la zona sur.

Estas malas condiciones, explicó, irán mejorando con el pasar de las horas, aunque las temperaturas se mantendrán bajas, con máximas de 21 °C en la capital.

De cara al miércoles, el experto prevé un comienzo de día con cielos nubosos a algo nubosos y temperaturas que irán de los 16 a los 23 °C.

Después, el jueves, viernes y sábado, el tiempo continuaría estable, sin lluvias, con mínimas que se moverán entre los 11 y 15 °C y máximas de entre 21 y 23 °C.

Finalmente y en un pronóstico similar, el meteorólogo Nubel Cisneros avisó en diálogo con este medio que el mal tiempo de esta jornada registrará ya sus primeras mejoras hacia la noche de hoy.

"Vamos a notar que comienza a mejorar el tiempo por el suroeste, disminuye la nubosidad, también así la humedad, bajando además las temperaturas. A partir de mañana las condiciones serán de tiempo estable", aseguró.

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