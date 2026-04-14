Inumet emitió un aviso especial por la formación de un ciclón extratropical que provocará "lluvias abundantes" y "vientos fuertes"

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial por la formación de un ciclón extratropical que afectará el país desde el miércoles con "lluvias puntualmente abundantes" y "vientos fuertes y persistentes" .

De acuerdo con el organismo oficial del tiempo, los episodios de precipitaciones afectarán todos los departamentos del país y se extenderán hasta el viernes .

" Durante este período, en las zonas litoral oeste y este se prevén los valores más elevados de lluvia, entre 40-80 milímetros o superiores . Dichas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes ", informaron.

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Hacia la noche del viernes, la situación comenzará a mejorar gradualmente desde el litoral oeste , aseguraron.

En cuanto a los vientos, estos comenzarán a generar afectaciones desde la mañana del jueves, con intensidades que en la zona este rondarán los 50 y 60 km/h.

Para la madrugada del viernes, los expertos esperan un nuevo aumento de la intensidad de los vientos con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, afectando al sur del Río Negro, principalmente en la franja costera.

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La advertencia de Metsul

Una “oleada de tormentas con precipitaciones extremas” avanzará hacia Uruguay en los próximos días y podría derivar en la formación de un ciclón, según advirtió el organismo meteorológico brasileño Metsul.

De acuerdo al informe, el sistema se originará como “un centro de baja presión” sobre el noreste de Argentina y Paraguay, pero su impacto más relevante para Uruguay llegará hacia el final de la semana. Metsul prevé que el jueves el fenómeno “se desplazará hacia el sureste y alcanzará Uruguay”, mientras que el viernes “se ubicará sobre el Río de la Plata y se transformará en un ciclón”.

Tormentas y vientos fuertes

El pasaje del sistema traerá consigo un escenario de inestabilidad. En la antesala de su llegada, se esperan tormentas con características severas en la región, con “relámpagos, granizo de diversos tamaños y fuertes vientos”, en el marco de un proceso que ya estará activo desde Argentina.

Para Uruguay, el punto más crítico podría darse el viernes, cuando el sistema evolucione a ciclón. En ese momento, Metsul advierte por “vientos fuertes a intensos, principalmente en el sur y este” del país, coincidiendo con su ubicación sobre el Río de la Plata.

Si bien los acumulados más extremos se concentrarán en el noreste argentino —donde podrían registrarse “200 milímetros o más, con riesgo de inundaciones”—, el fenómeno tendrá impacto regional y alimentará la inestabilidad que llegará a Uruguay.

La persistencia del sistema, que se moverá lentamente, favorecerá varios días de mal tiempo en el Cono Sur, con lluvias frecuentes y tormentas eléctricas que irán desplazándose hacia territorio uruguayo a medida que avance la semana.