Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes
Miércoles:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / AVISO

Inumet emitió un aviso especial por la formación de un ciclón extratropical que provocará "lluvias abundantes" y "vientos fuertes"

De acuerdo con meteorología, los episodios de precipitaciones afectarán todos los departamentos del país y se extenderán hasta el viernes

14 de abril de 2026 14:47 hs
Inumet emitió un aviso especial

Inumet emitió un aviso especial

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por la formación de un ciclón extratropical que afectará el país desde el miércoles con "lluvias puntualmente abundantes" y "vientos fuertes y persistentes".

De acuerdo con el organismo oficial del tiempo, los episodios de precipitaciones afectarán todos los departamentos del país y se extenderán hasta el viernes.

"Durante este período, en las zonas litoral oeste y este se prevén los valores más elevados de lluvia, entre 40-80 milímetros o superiores. Dichas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes", informaron.

Más noticias

Meteorólogos anunciaron lluvias, tormentas y "subibaja" de temperaturas desde el miércoles: cómo estará el fin de semana

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 14 de abril

Hacia la noche del viernes, la situación comenzará a mejorar gradualmente desde el litoral oeste, aseguraron.

En cuanto a los vientos, estos comenzarán a generar afectaciones desde la mañana del jueves, con intensidades que en la zona este rondarán los 50 y 60 km/h.

Para la madrugada del viernes, los expertos esperan un nuevo aumento de la intensidad de los vientos con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, afectando al sur del Río Negro, principalmente en la franja costera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2044103604747767876?s=20&partner=&hide_thread=false

La advertencia de Metsul

Una “oleada de tormentas con precipitaciones extremas” avanzará hacia Uruguay en los próximos días y podría derivar en la formación de un ciclón, según advirtió el organismo meteorológico brasileño Metsul.

De acuerdo al informe, el sistema se originará como “un centro de baja presión” sobre el noreste de Argentina y Paraguay, pero su impacto más relevante para Uruguay llegará hacia el final de la semana. Metsul prevé que el jueves el fenómeno “se desplazará hacia el sureste y alcanzará Uruguay”, mientras que el viernes “se ubicará sobre el Río de la Plata y se transformará en un ciclón”.

Tormentas y vientos fuertes

El pasaje del sistema traerá consigo un escenario de inestabilidad. En la antesala de su llegada, se esperan tormentas con características severas en la región, con “relámpagos, granizo de diversos tamaños y fuertes vientos”, en el marco de un proceso que ya estará activo desde Argentina.

Para Uruguay, el punto más crítico podría darse el viernes, cuando el sistema evolucione a ciclón. En ese momento, Metsul advierte por “vientos fuertes a intensos, principalmente en el sur y este” del país, coincidiendo con su ubicación sobre el Río de la Plata.

Si bien los acumulados más extremos se concentrarán en el noreste argentino —donde podrían registrarse “200 milímetros o más, con riesgo de inundaciones”—, el fenómeno tendrá impacto regional y alimentará la inestabilidad que llegará a Uruguay.

La persistencia del sistema, que se moverá lentamente, favorecerá varios días de mal tiempo en el Cono Sur, con lluvias frecuentes y tormentas eléctricas que irán desplazándose hacia territorio uruguayo a medida que avance la semana.

Las más leídas

"Vamos bien": la primera foto de Rafa Villanueva tras su paso por el CTI y a cuatro meses de su internación

El nuevo destino uruguayo que pasó a estar en el mapa de los inversores de real estate premium

Peñarol 0-2 Liverpool por el Torneo Apertura: enorme victoria del negriazul que jugó más de 60' con un hombre de menos

Homicidio de Montevideo: un delivery de 62 años murió apuñalado tras discutir con un conductor en el Centro

Temas

Inumet Ciclón extratropical lluvias vientos

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos