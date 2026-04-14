Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 14 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 14 de abril una jornada mayormente nubosa en todo el país, con aumento de la inestabilidad hacia la tarde y noche y probabilidad de precipitaciones en varias zonas.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital y alrededores, la temperatura oscilará entre 13°C y 25°C. La mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas, mientras que hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo cubierto con probables precipitaciones.
El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, rotando al este en horas de la tarde.
Este
Para el este del país se espera una mínima de 13°C y una máxima de 26°C. Durante la mañana habrá cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.
En la tarde y noche aumentará la inestabilidad con probables precipitaciones y tormentas, manteniéndose la presencia de nieblas. Los vientos serán del noreste, rotando al este, entre 10 y 30 km/h.
Oeste
En el litoral oeste, las temperaturas irán de 15°C a 27°C. La mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, junto a neblinas.
Hacia la tarde y noche, el cielo continuará cubierto con precipitaciones y tormentas, en una jornada marcada por condiciones inestables. El viento será del noreste, rotando al este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Norte
En el norte del país se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 25°C. Tanto en la mañana como en la tarde y noche predominará el cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla.
Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.
En términos generales, el martes estará marcado por condiciones de inestabilidad creciente, con lluvias y tormentas más probables hacia el interior del país.