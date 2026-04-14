Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 14 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 14 de abril una jornada mayormente nubosa en todo el país, con aumento de la inestabilidad hacia la tarde y noche y probabilidad de precipitaciones en varias zonas.

En la capital y alrededores, la temperatura oscilará entre 13°C y 25°C . La mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas , mientras que hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo cubierto con probables precipitaciones .

El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h, rotando al este en horas de la tarde.

Así estará el tiempo este fin de semana en Uruguay, según los pronósticos de Inumet y meteorólogos

Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 13 de abril

Para el este del país se espera una mínima de 13°C y una máxima de 26°C . Durante la mañana habrá cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas , además de neblinas y bancos de niebla .

En la tarde y noche aumentará la inestabilidad con probables precipitaciones y tormentas, manteniéndose la presencia de nieblas. Los vientos serán del noreste, rotando al este, entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el litoral oeste, las temperaturas irán de 15°C a 27°C. La mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, junto a neblinas.

Hacia la tarde y noche, el cielo continuará cubierto con precipitaciones y tormentas, en una jornada marcada por condiciones inestables. El viento será del noreste, rotando al este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte del país se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 25°C. Tanto en la mañana como en la tarde y noche predominará el cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

En términos generales, el martes estará marcado por condiciones de inestabilidad creciente, con lluvias y tormentas más probables hacia el interior del país.