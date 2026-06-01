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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 1° de junio

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C, según Inumet

1 de junio de 2026 7:16 hs
En el área metropolitana, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) espera un día nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas y neblinas
En el área metropolitana, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) espera un día nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas y neblinas Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 1° de junio una jornada marcada por el frío, la abundante nubosidad y la presencia de nieblas y neblinas en buena parte del país. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 °C y 9 °C, mientras que las máximas llegarán hasta los 19 °C en el norte.

Montevideo y área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C. Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y presencia de neblinas.

Para la tarde y la noche persistirá la nubosidad. Los vientos soplarán del sector sureste y luego rotarán al este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

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Este

Para la zona este, Inumet prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C. El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada, con baja probabilidad de lluvias aisladas.

Además, se registrarán nieblas y neblinas durante la mañana, mientras que hacia la noche podrían formarse bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur y sureste, entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste del país, las temperaturas irán desde los 4 °C hasta los 18 °C. La mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de una baja probabilidad de precipitaciones escasas.

Hacia la tarde y la noche el cielo continuará cubierto. Se prevén vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte, donde se registrarán las temperaturas más altas de la jornada, la mínima será de 4 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. La mañana estará nubosa, con presencia de nieblas y neblinas.

Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, aunque se esperan algunos períodos de cielo algo nuboso. Los vientos serán del sureste y este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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