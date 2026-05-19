Guía definitiva de aguinaldo 2026: calculá cuánto te toca cobrar y las fechas clave que no podés olvidar

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo es un derecho laboral en Uruguay que se abona en dos instancias anuales . Conocer los plazos legales y la fórmula de cálculo permite a los trabajadores proyectar sus ingresos líquidos, considerando los descuentos de seguridad social y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La normativa vigente establece que el aguinaldo se divide en dos pagos obligatorios para los trabajadores del sector privado y público. Los empleadores tienen un plazo máximo legal para depositar el dinero, según lo estipulado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .

Para conocer la cifra exacta que corresponde cobrar, es necesario aplicar una fórmula matemática sobre los ingresos nominales.

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El aguinaldo está gravado por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, el sistema tributario uruguayo aplica un mecanismo de anticipo mensual para evitar que el trabajador sufra un descuento desproporcionado en los meses de junio y diciembre.

Los empleadores retienen mensualmente un 6% adicional sobre la base imponible del salario. Este porcentaje funciona como un adelanto del impuesto correspondiente al aguinaldo. Al momento de cobrar el medio aguinaldo, no se aplica una retención directa de IRPF sobre esa partida específica.

Finalmente, en diciembre se realiza un ajuste anual. En esta instancia, se suma el aguinaldo a las retribuciones totales del año y se calcula el impuesto definitivo. Si los anticipos mensuales superaron el monto real, la Dirección General Impositiva (DGI) devuelve el excedente al año siguiente.