Meteorólogos anunciaron lluvias, tormentas y "subibaja" de temperaturas desde el miércoles: cómo estará el fin de semana

Meteorólogos emitieron sus pronósticos para esta semana y adelantaron que durante estos próximos días se esperan algunas jornadas con lluvias y tormentas en varios puntos del país .

En diálogo con El Observador, el meteorólogo Nubel Cisneros anunció para este lunes una jornada con "sol" y "muy disfrutable" . De cara al martes, la situación se mantendría "muy similar" con buenas temperaturas, desmejorando en las últimas horas del día sobre la zona litoral y oeste del país.

"Van a comenzar a aparecer algunos chaparrones y el miércoles habrá una situación de inestabilidad generalizada prácticamente en todo el país con algunas lluvias y tormentas ", pronosticó el experto.

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Pese a lo aparatoso del fenómeno, explicó, no se prevén "grandes acumulados" . El mal tiempo comenzaría a mejorar desde la jornada del jueves.

"A partir del viernes, las temperaturas estarán nuevamente en ascenso y por ahora se prevé un muy buen fin de semana", aseveró.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se ubicarán durante la semana en el entorno de los 23 a 26 °C en la zona costera, con de 28 a 32 °C en el resto del país. Las mínimas rondarán los 14 a 18 °C.

Por su parte, en un pronóstico similar, el meteorólogo Guillermo Ramis informó en Informativo Sarandí que durante estos días se esperan jornadas agradables y húmedas, hasta el miércoles.

Según el experto, durante ese día habrá algunos episodios de lluvias y tormentas que afectarán el país hasta el jueves.

Las temperaturas estarán en un "subibaja", según Ramis, con máximas que rondarán los 21°C a los 25 °C y mínimas en torno a los 15 y 19 °C.