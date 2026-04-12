Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 13 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 13 de abril una jornada mayormente nubosa en todo el país, con presencia de nieblas en la mañana y temperaturas templadas hacia la tarde.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa, con nieblas y neblinas, y vientos del sector este entre 5 y 20 km/h.
La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 22 °C.
Para la tarde y noche se espera un cielo nuboso, con vientos del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
Este
En el este del país, la jornada comenzará con cielo nuboso y presencia de nieblas, con vientos del sureste entre 5 y 20 km/h.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C de mínima y 24 °C de máxima.
Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del este entre 10 y 30 km/h.
Oeste
En el litoral oeste, la mañana será nubosa con neblinas y bancos de niebla, y vientos del este entre 10 y 20 km/h.
La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima llegará a los 26 °C.
Hacia la tarde y noche se prevé un cielo nuboso con períodos de cubierto, con vientos del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.
Norte
En el norte del país, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y vientos del este entre 10 y 20 km/h.
Las temperaturas se ubicarán entre los 15 °C de mínima y 27 °C de máxima.
Para la tarde y noche se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto, con vientos del este entre 10 y 30 km/h.