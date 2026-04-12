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Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 13 de abril

En Montevideo y el área metropolitana la mañana se presentará nubosa, con nieblas y neblinas, y vientos del sector este entre 5 y 20 km/h, según Inumet

12 de abril de 2026 21:00 hs
Inumet pronosticó cielos nubosos en casi todo el país

Inumet pronosticó cielos nubosos en casi todo el país

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 13 de abril una jornada mayormente nubosa en todo el país, con presencia de nieblas en la mañana y temperaturas templadas hacia la tarde.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa, con nieblas y neblinas, y vientos del sector este entre 5 y 20 km/h.

La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 22 °C.

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Para la tarde y noche se espera un cielo nuboso, con vientos del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Este

En el este del país, la jornada comenzará con cielo nuboso y presencia de nieblas, con vientos del sureste entre 5 y 20 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C de mínima y 24 °C de máxima.

Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del este entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el litoral oeste, la mañana será nubosa con neblinas y bancos de niebla, y vientos del este entre 10 y 20 km/h.

La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima llegará a los 26 °C.

Hacia la tarde y noche se prevé un cielo nuboso con períodos de cubierto, con vientos del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte del país, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y vientos del este entre 10 y 20 km/h.

Las temperaturas se ubicarán entre los 15 °C de mínima y 27 °C de máxima.

Para la tarde y noche se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto, con vientos del este entre 10 y 30 km/h.

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