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La advertencia de Metsul por sistema de baja presión que podría derivar en un ciclón extratropical en Uruguay

El fenómeno afectará al Cono Sur con tormentas y vientos fuertes, especialmente entre miércoles y viernes, según Metsul

13 de abril de 2026 12:45 hs
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Un sistema de baja presión que se desarrollará sobre el Cono Sur durante esta semana podría derivar en la formación de un ciclón extratropical, con impacto en Uruguay y la región, según un informe de la consultora meteorológica Metsul Meteorología.

De acuerdo al análisis, el fenómeno comenzará a organizarse este martes sobre el noreste de Argentina y Paraguay, donde interactuará con aire cálido y generará lluvias intensas y tormentas en los países vecinos. “Podría dar lugar a un nuevo ciclón extratropical a finales de semana”, advirtió el organismo brasileño

Cómo evolucionará el sistema

El miércoles, el centro de baja presión se profundizará en el noreste argentino, provocando precipitaciones localmente fuertes a intensas y tormentas aisladas, además de una línea de inestabilidad que avanzará sobre Paraguay.

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Para el jueves, el sistema se desplazará hacia el sureste y se ubicará sobre Uruguay, generando condiciones de inestabilidad en gran parte del país y también en sectores de la provincia de Buenos Aires.

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El viernes, el núcleo de baja presión se posicionará sobre el Río de la Plata, frente a la costa de Montevideo y Maldonado, con una presión cercana a los 1000 hPa, lo que podría provocar vientos fuertes en el sur y este del país.

Hacia el sábado, el sistema se moverá hacia el océano Atlántico, al este de Uruguay, aunque podrían mantenerse rachas intensas en la franja costera.

Lluvias intensas en la región

Según Metsul, los mayores impactos se registrarán en el noreste de Argentina y Paraguay, donde se prevén acumulados superiores a 100 milímetros, con picos aislados que podrían alcanzar entre 150 y 200 milímetros.

En Uruguay, en tanto, se esperan lluvias intensas en algunas zonas del interior entre el miércoles y el jueves, en el marco de un episodio de inestabilidad regional.

El informe señala que, por la trayectoria del sistema, Uruguay estará entre los países más afectados, junto a Paraguay y el noreste argentino, en una semana marcada por precipitaciones, tormentas y viento.

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