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Meteorólogo anunció lluvias "todo el día y en casi todo el país": qué esperar para lo que resta de la semana

El especialista indicó que las precipitaciones “arrancan a las 20:00 horas” de este miércoles

15 de abril de 2026 10:55 hs
El meteorólogo prevé lluvias desde esta noche

El meteorólogo prevé lluvias desde esta noche

Inés Guimaraens

El meteorólogo Guillermo Ramis advirtió este miércoles sobre una alta probabilidad de lluvias, tormentas y viento en las próximas horas, aunque aclaró que el fenómeno no tendrá la intensidad del registrado la semana pasada, cuando un ciclón extratropical provocó rachas superiores a los 100 km/h y múltiples daños.

En su columna en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el especialista indicó que las precipitaciones “arrancan a las 20:00 horas” y se extenderán durante la madrugada, período en el que podrían desarrollarse “algunas células de tormenta”.

Para el jueves, Ramis anticipó una jornada marcada por la inestabilidad, con “lluvias todo el día y en casi todo el país”, por lo que desaconsejó actividades al aire libre. “Todo lo que es abierto, negativo”, resumió.

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El viernes, en tanto, se prevé una mejora gradual. Según explicó, las lluvias tenderán a cesar durante la mañana, aunque podrían registrarse “algunos chaparrones, poca cosa”, en un contexto de vientos que desplazarán la nubosidad.

En relación al viento, el meteorólogo señaló que en Montevideo se esperan velocidades de hasta 40 km/h con rachas de 60 km/h, mientras que en Maldonado podrían alcanzar los 70 km/h. Aclaró que estos valores corresponden a rachas, es decir, picos momentáneos y no sostenidos.

Tras este episodio, el pronóstico indica una tregua en las condiciones meteorológicas, con días que alternarán entre cielo soleado y nuboso, sin eventos significativos al menos hasta el martes, cuando podrían registrarse “algunos chaparrones”, adelantó el experto.

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