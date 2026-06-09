Meteorólogo alertó por un invierno "intenso" y anticipó que en primavera "se complica" por El Niño "Godzilla"

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que Uruguay tendrá un invierno marcado por temperaturas bajas, una alta frecuencia de heladas y escasas precipitaciones durante junio y julio. Además, adelantó que la llegada del denominado Niño Godzilla generará inestabilidad y " fenómenos severos" en primavera y verano.

"La climatología indica que vamos a tener un invierno corto, va a ser sí intenso . Va a ser muy frío con alto porcentaje de heladas y con muy poca lluvia ", afirmó en su espacio con Subrayado (Canal 10).

Según explicó, las temperaturas máximas se ubicarán entre 12 °C y 14 °C , mientras que las mínimas podrían descender hasta 0 °C y -4 °C en distintos puntos del país.

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" El frío va a estar presente durante junio y julio ", sostuvo el meteorólogo al referirse a las perspectivas para las próximas semanas.

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Qué espera para agosto, la primavera y el verano

De acuerdo con Cisneros, el escenario comenzará a cambiar a partir de agosto, cuando las temperaturas empiecen a recuperarse y aumente el volumen de precipitaciones.

"A partir de agosto comienzan a moderarse las temperaturas, comienzan a ascender, pero comienza lo otro, el Godzilla aparece, ahí las condiciones se complican", señaló.

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El meteorólogo advirtió que el aumento de las temperaturas estará acompañado por una mayor probabilidad de fenómenos severos durante la primavera y el verano.

"Mucho cuidado porque es muy probable que aumenten los episodios severos en lo que sería la primavera y verano de lluvias, tormentas, granizadas, vientos", afirmó.

Además, alertó sobre el riesgo de inundaciones y crecidas de cursos de agua debido a la intensidad de las precipitaciones que podrían registrarse en la segunda mitad del año.

"Es exceso de lluvia. Sale muy rápidamente de cauces de ríos y arroyos ante eventos frecuentes de lluvias importantes. Indudablemente las crecidas van a ser comunes entre la primavera y el verano", agregó.

El pronóstico para los próximos días

En cuanto al estado del tiempo para este martes, Cisneros indicó que será una jornada inestable durante la mañana, con algunos chaparrones y mejoras hacia la tarde.

La segunda parte del día se presentará fresca, con cielo parcialmente nublado y un marcado descenso de la temperatura durante la noche.

Para el miércoles, el meteorólogo prevé una nueva inestabilidad sobre la frontera norte. "Miércoles en la tardecita-noche se inestabilizan las condiciones sobre la frontera norte con algún chaparrón", indicó.

Más allá de ese episodio puntual, señaló que el tiempo permanecerá estable durante el resto de la semana.