Entre lluvias y heladas, meteorólogo anunció cómo estará el tiempo este fin de semana

El meteorólogo Nubel Cisneros emitió su pronóstico para los próximos días y anticipó jornadas con bajas temperaturas, nubosidad y posibles lluvias rumbo al fin de semana en Uruguay.

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En diálogo con Subrayado (Canal 10), el experto aseguró que en los próximos días se registrarán nieblas, neblinas, heladas agrometeorológicas y posibles lluvias aisladas en la zona costera.

Según el informe de Cisneros, el tiempo se mantendrá frío, nublado, húmedo e inestable , con temperaturas mínimas inferiores a los 10°C en gran parte del país y máximas que oscilarán entre los 15°C y los 18°C .

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La mañana de este jueves se presenta fría y con abundante nubosidad . Además, se mantiene la inestabilidad durante las primeras horas en la zona norte y la costa sureste, aseguró.

En el resto del país se prevé la presencia de nieblas y neblinas aisladas. Durante la tarde, el tiempo continuará fresco, con cielo parcialmente nublado, mientras que en la noche volverán a descender las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del experto.

Temperaturas previstas para el jueves 11:

Zona norte: máxima 17°C y mínima 7°C.

máxima 17°C y mínima 7°C. Zona sur: máxima 17°C y mínima 7°C.

máxima 17°C y mínima 7°C. Zona metropolitana: máxima 16°C y mínima 9°C.

Para el viernes, Cisneros prevé condiciones muy frías y posibles heladas agrometeorológicas en distintas zonas del país.

Posteriormente, aseguró, se formarán nieblas y neblinas aisladas, mientras que durante la tarde persistirá el ambiente fresco con cielo entre nublado y parcialmente nublado.

Cisneros también prevé un nuevo descenso significativo de la temperatura durante la noche.

Temperaturas previstas para el viernes 12:

Zona Norte: máxima 18°C y mínima 9°C.

máxima 18°C y mínima 9°C. Zona Sur: máxima 17°C y mínima 8°C.

máxima 17°C y mínima 8°C. Zona Metropolitana: máxima 16°C y mínima 10°C.

Para el sábado pronosticó una mañana fría con cielo parcialmente nublado y presencia de nieblas y neblinas aisladas.

Hacia la tarde, informó, el tiempo continuará fresco, aunque se prevé un aumento de la nubosidad durante la noche, especialmente sobre la franja costera.

De acuerdo con el meteorólogo, esta situación podría generar algunas lluvias aisladas en esa zona del país.

Temperaturas previstas para el sábado 13: