Codicen resolvió volver a pasar lista con normalidad tras las múltiples amenazas de tiroteos surgidas en centros educativos de todo el país

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP) resolvió que a partir del miércoles las escuelas, liceos y UTU de todo el país volverían a pasar lista con normalidad, tras las múltiples amenazas y mensajes intimidatorios recibidos en centros educativos.
En los últimos días, varios centros de educación de Canelones, Maldonado, Lavalleja y Montevideo se vieron afectados por la aparición de pintadas en las paredes con amenazas de bomba y de tiroteos.
Por estos hechos cayeron más de cinco estudiantes, uno de ellos en Santa Lucía, otros dos en Punta del Este y Pan de Azúcar, otro en Minas y uno más en Montevideo.
Ante esto, y tras la confirmación por parte del Ministerio del Interior de que no existía una amenaza real latente detrás de las amenazas, las autoridades decidieron retomar el pasado de lista y la contabilización de insistencias, informó en primera instancia El País y confirmaron fuentes del Codicen a El Observador.
Horas atrás, la ANEP divulgó un comunicado donde emitió una serie de recomendaciones indicando cómo actuar ante la detección de amenazas o mensajes intimidatorios.
En cuanto a medidas generales, la administración sugirió lo siguiente:
- Dar aviso a las autoridades del centro educativo.
- Colaborar con las indicaciones que se den desde el centro.
- Dialogar para conservar la calma.
- No viralizar ni estimular la repetición de este tipo de mensajes.
Tras esto, la ANEP divulgó recomendaciones más específicas para cada uno de los actores involucrados:
- Autoridades del centro educativo: realizar la denuncia ante el Ministerio del Interior.
- Docentes y funcionarios/as de gestión: acompañar desde la "serenidad y la escucha", evitando alarmas innecesarias, transmitiendo "confianza para los y las estudiantes".
- Familias: Invitación a la "reflexión y concientización" sobre el uso "crítico y responsable" de las redes sociales con los y las adolescentes.
- Estudiantes: invitación a "dialogar y a reflexionar" con sus pares y sus "referentes adultos" frente a estas situaciones para que los centros educativos "sigan siendo un lugar de encuentro, de disfrute y de aprendizajes significativos".