Codicen resolvió volver a pasar lista con normalidad tras las múltiples amenazas de tiroteos surgidas en centros educativos de todo el país

El Consejo Directivo Central ( Codicen ) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) resolvió que a partir del miércoles las escuelas, liceos y UTU de todo el país volverían a pasar lista con normalidad, tras las múltiples amenazas y mensajes intimidatorios recibidos en centros educativos.

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En los últimos días, varios centros de educación de Canelones, Maldonado, Lavalleja y Montevideo se vieron afectados por la aparición de pintadas en las paredes con amenazas de bomba y de tiroteos .

Por estos hechos cayeron más de cinco estudiantes , uno de ellos en Santa Lucía, otros dos en Punta del Este y Pan de Azúcar, otro en Minas y uno más en Montevideo.

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Ante esto, y tras la confirmación por parte del Ministerio del Interior de que no existía una amenaza real latente detrás de las amenazas, las autoridades decidieron retomar el pasado de lista y la contabilización de insistencias , informó en primera instancia El País y confirmaron fuentes del Codicen a El Observador.

Horas atrás, la ANEP divulgó un comunicado donde emitió una serie de recomendaciones indicando cómo actuar ante la detección de amenazas o mensajes intimidatorios.

En cuanto a medidas generales, la administración sugirió lo siguiente:

Dar aviso a las autoridades del centro educativo.

Colaborar con las indicaciones que se den desde el centro.

Dialogar para conservar la calma.

No viralizar ni estimular la repetición de este tipo de mensajes.

Tras esto, la ANEP divulgó recomendaciones más específicas para cada uno de los actores involucrados: