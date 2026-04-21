BCU define hoy si pausa los recortes de tasa en medio de baja inflación y el ruido de la guerra

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) se reúne este martes en un escenario marcado por la baja inflación local y una creciente volatilidad internacional. Tras siete recortes consecutivos de la Tasa de Política Monetaria (TPM), el mercado comienza a preguntarse si el ciclo expansivo ha llegado a su fin.

En su última comunicación, el Copom reconoció que los riesgos sobre la inflación lucen ahora más balanceados. Si bien el principal riesgo seguía siendo que la inflación quedara por debajo de la meta, el impacto de los precios internacionales podría alterar esa evaluación.

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Lo que viene

Tras el recorte de marzo, que dejó la TPM en 5,75%, el sesgo expansivo de la política monetaria se profundizó. Sin embargo, el economista Aldo Lema advirtió que la Regla de Taylor —una fórmula que estima el nivel adecuado de la tasa de interés en función de la inflación y la actividad económica— indica actualmente que el BCU debería optar por la mantención de la tasa referencial, rompiendo así la tendencia de bajas constantes.

En ese sentido, aunque se mantiene la instancia expansiva, los operadores financieros ya no proyectan nuevas bajas de la tasa. Por el contrario, esperan que se mantenga estable en el corto plazo y anticipan, en mediana, un alza de 25 puntos básicos para el inicio del segundo semestre de este año, según la encuesta de expectativas divulgada la semana pasada.

Detrás de estas proyecciones está la idea de que el actual nivel de inflación no se sostendrá, con un repunte esperado en los próximos meses por dos vías: el estímulo monetario derivado de los recortes de la Tasa de Política Monetaria y el encarecimiento de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente y la suba del petróleo. Esta visión ya se refleja en el mercado de deuda local, donde los rendimientos de las Letras de Regulación Monetaria (LRM) vienen aumentando de forma sostenida.

En este contexto, la reunión de este martes será clave para determinar si el BCU prioriza el dato actual de inflación —marcadamente bajo— o si opta por una postura más cauta frente al complejo escenario geopolítico internacional.

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Panorama global: el FMI advierte por presiones inflacionarias a nivel mundial

Esta cautela local se alinea con las preocupaciones de los organismos multilaterales. De acuerdo con el informe del Fondo Monetario Internacional de abril de 2026, la inflación general mundial ha sufrido revisiones al alza debido al conflicto en Oriente Medio, proyectándose ahora en un 4,4% para 2026 y un 3,7% para 2027. El estallido de la guerra ha impactado los mercados de materias primas y las expectativas inflacionarias, sumándose a otros factores de presión como el aumento del gasto en defensa y posibles shocks en los precios de la energía.

En escenarios de mayor gravedad, con daños persistentes en la infraestructura energética, la inflación global podría escalar hasta el 5,4% en 2026 o incluso superar el 6% para 2027. Ante este panorama, el organismo recomienda que los bancos centrales actúen con decisión para evitar que estos shocks de oferta desestabilicen las expectativas, manteniendo una comunicación transparente y preservando su independencia para asegurar la credibilidad de la política monetaria.