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Enciso participará este viernes en Buenos Aires en foro sobre inteligencia artificial que reunirá a gobiernos, expertos y líderes tecnológicos

El evento se propone analizar el analizar el estado actual y las proyecciones de la inteligencia artificial cuando es aplicada a los gobiernos locales y a la administración de los servicios públicos en América Latina

4 de junio de 2026 19:51 hs
El intendente de Florida, Carlos Enciso. Archivo

El intendente de Florida, Carlos Enciso. Archivo

Fotos: Intendencia de Florida

El intendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso, será uno de los expositores de un foro internacional sobre inteligencia artificial en las ciudades, que reunirá a gobernantes de distintos países, expertos y líderes tecnológicos.

La ciudad de Buenos Aires será la sede del evento que se celebrará este viernes 5 de junio bajo el nombre Conecta IA, un encuentro descripto por la organización en un comunicado como de carácter regional y diseñado para analizar el estado actual y las proyecciones de la inteligencia artificial cuando es aplicada a los gobiernos locales y a la administración de los servicios públicos en América Latina.

El evento está impulsado de manera conjunta por la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab, el laboratorio de innovación y emprendimiento del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de Govtech Connect.

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La actividad se plantea como una instancia de intercambio técnico que convoca a alcaldes, intendentes, delegaciones de gobiernos de cercanía, especialistas internacionales y representantes del sector tecnológico y del ecosistema emprendedor.

Según la organización, el foco estará en identificar los desafíos operativos, las oportunidades de desarrollo y las capacidades técnicas que requieren las administraciones municipales para adoptar estas tecnologías de forma eficiente y responsable.

Enciso participará en un panel de alcaldes junto al secretario ejecutivo de Transformación Digital de Recife (Brasil), Oto Lima, la alcaldesa de Vitacura (Chile), Camila Meriño, y el intendente de Luján (Argentina), Esteban Allasino.

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Carlos Enciso Buenos Aires

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