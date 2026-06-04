Enciso participará este viernes en Buenos Aires en foro sobre inteligencia artificial que reunirá a gobiernos, expertos y líderes tecnológicos

El intendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso, será uno de los expositores de un foro internacional sobre inteligencia artificial en las ciudades, que reunirá a gobernantes de distintos países, expertos y líderes tecnológicos.

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La ciudad de Buenos Aires será la sede del evento que se celebrará este viernes 5 de junio bajo el nombre Conecta IA, un encuentro descripto por la organización en un comunicado como de carácter regional y diseñado para analizar el estado actual y las proyecciones de la inteligencia artificial cuando es aplicada a los gobiernos locales y a la administración de los servicios públicos en América Latina.

El evento está impulsado de manera conjunta por la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab, el laboratorio de innovación y emprendimiento del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de Govtech Connect.

La actividad se plantea como una instancia de intercambio técnico que convoca a alcaldes, intendentes, delegaciones de gobiernos de cercanía, especialistas internacionales y representantes del sector tecnológico y del ecosistema emprendedor.