BCU obligará a los bancos a advertir a los depositantes sobre los riesgos de ahorrar en dólares

La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay ( BCU ) puso a consulta pública un proyecto normativo para que los depositantes cuenten con elementos claros para tomar decisiones informadas respecto a los riesgos de la moneda extranjera.

Esta medida, basada en una recomendación del Comité de Política Macroprudencial, busca que los ahorristas c omprendan el impacto de la volatilidad cambiaria en su poder de compra real.

La propuesta dispone que, al abrir una cuenta en moneda foránea, las instituciones bancarias deberán entregar obligatoriamente a sus clientes información sobre el riesgo de tipo de cambio.

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El texto sugiere explicitar que el valor y rendimiento de dichos fondos se verán afectados por las variaciones respecto al peso uruguayo , lo que implica la posibilidad de recuperar menos dinero en términos de moneda local y, por ende, perder capacidad de consumo en el mercado interno.

Por ejemplo, el dólar —aunque no se menciona explícitamente en el proyecto— puede ganar o perder valor frente al peso, lo que llevaría a que el cliente retire un monto en moneda local inferior al depositado originalmente, reduciendo así su poder de compra en Uruguay.

Este contenido deberá figurar en un documento independiente de los contratos generales, ser expuesto de manera destacada y contar con la firma del cliente, quien declarará haber recibido y comprendido la advertencia.

Adicionalmente, el regulador pondrá a disposición en su sitio web un comparador de evolución de ahorro en diferentes monedas. El documento aclara que esta notificación no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

La obligación de informar también alcanzará a los clientes que ya posean cuentas abiertas al momento de la entrada en vigencia, salvo en casos de instituciones financieras, debiendo notificarse de manera personal.

La SSF recibirá comentarios sobre el proyecto hasta el 15 de junio de 2026. Una vez finalizada la consulta, se publicará un resumen con el análisis de los aportes.

Las modificaciones entrarán en vigor el 1° de agosto de 2026, estableciéndose como plazo máximo el 31 de diciembre de ese año para completar la notificación de los usuarios existentes.

El plan de desdolarización: medidas implementadas y en carpeta

20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU. Foto: Inés Guimaraens

Esta idea ya había sido adelantada por el presidente del BCU, Guillermo Tolosa en setiembre del año pasado durante una presentación en el Hotel Cottage. Allí el economista habló sobre la desdolarización de la economía y de lo que llamó el plan nacional de “destete” para superar la “larga” y “triste fase” de confianza en el dólar. Ello en un contexto de inflación baja y estable.

Por ese entonces Tolosa dijo que estaba en evaluación implementar un consentimiento expreso en aperturas de cuentas en dólares frente a la posibilidad de pérdidas cuantiosas de poder adquisitivo doméstico. “Se lo exigimos a quienes invierten en la bolsa, ¿por qué no lo vamos a hacer con una inversión que es aún mucho más riesgosa?”, manifestó.

“No vengo a decir que hay que invertir en pesos porque no sé lo que va a pasar de acá a tres meses. Pero algo que sí sé es que si invertís en dólares tu poder adquisitivo va a ser muy volátil. (...) Es una especie de timba de casino donde podes ganar y perder en el corto plazo y a largo plazo perdes siempre. Cuando invertís en UI o en pesos tu poder adquisitivo va a ser estable”, añadió ese día.

El presidente del BCU remarcó que las decisiones de ahorro en moneda extranjera implican tener una “visión pesimista” y “creer que se vive en un país inestable”. “(…) Hoy en Uruguay se respira otro aire. Ahorrar en pesos es una declaración de fe. Sentimos orgullo de nuestro fútbol, de las playas, de las carnes, pero sistemáticamente ninguneamos al peso uruguayo. Por favor, dejemos de hacerlo y pongamos el peso en el lugar que se merece”, afirmó Tolosa en esa oportunidad.

El cambio normativo propuesto se suma a una serie de acciones recientes en la misma dirección.

Desde el 1° de enero, se instrumentaron mayores cargos de capital a los bancos para préstamos en dólares a empresas de sectores no transables.

Asimismo, desde marzo, el BCU ajustó los encajes bancarios para impulsar el uso de pesos, buscando desalentar la captación de depósitos en moneda extranjera.

Por otro lado, la ley de Presupuesto habilitó a las instituciones emisoras de dinero electrónico a remunerar las cuentas en pesos de sus clientes. De esta forma, el saldo disponible en una cuenta a la vista que no se utilice para pagos inmediatos podrá generar una rentabilidad para el usuario.

Según explicaron fuentes especializadas a El Observador, esta medida fomentará una mayor competencia en el sistema financiero, lo que podría derivar en un incremento de las tasas pasivas en moneda nacional, incentivando así el ahorro en pesos.

Otra medida bajo estudio es la obligatoriedad de la denominación de precios duales, que implica que bienes como inmuebles y vehículos deban expresarse en moneda nacional además de en dólares.