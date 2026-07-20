Más del 90% de los servicios de UTE afectados por el temporal fueron repuestos en el fin de semana

El temporal que azotó el país durante el fin de semana dejó varios servicios afectados. En un comunicado oficial difundido este lunes, UTE confirmó que se logró recuperar el 90%; una suma total de 44.100 servicios que necesitó el esfuerzo de 800 personas trabajando en las zonas afectadas.

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En la tarde de ayer todavía habían más de 10 mil usuarios con servicio afectado, en especial en la zona de Salto, el departamento más azotado por el temporal. Hoy, UTE reporta que aún hay 7.377 usuarios sin servicio, manteniéndose la zona de Salto como la más afectada, con 2.901 clientes sin servicio (5,29% del total de usuarios del departamento). Durazno es el siguiente departamento que le sigue en afectación, con una cantidad mucho menor: 889 clientes afectados (2,98% del total).

Foto: UTE Desde UTE afirman que "seguirán trabajando" durante los próximos días para "restablecer la totalidad de lo servicios", a esto también se le suma la incorporación de "nuevos equipos técnicos" que ayudarán a comenzar las reparaciones en las "zonas más críticas".

Las consecuencias del temporal Según el informe preliminar difundido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el temporal presentó tormentas fuertes y puntualmente severas que comenzaron durante la madrugada del sábado y causaron múltiples daños, entre ellos, el fallecimiento de una persona.