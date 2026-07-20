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Más del 90% de los servicios de UTE afectados por el temporal fueron repuestos en el fin de semana

UTE anunció que durante el fin de semana "se recuperaron 44.100 servicios", con el trabajo de "800 personas en las zonas afectadas" por el temporal

20 de julio de 2026 13:06 hs
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Foto: UTE

El temporal que azotó el país durante el fin de semana dejó varios servicios afectados. En un comunicado oficial difundido este lunes, UTE confirmó que se logró recuperar el 90%; una suma total de 44.100 servicios que necesitó el esfuerzo de 800 personas trabajando en las zonas afectadas.

En la tarde de ayer todavía habían más de 10 mil usuarios con servicio afectado, en especial en la zona de Salto, el departamento más azotado por el temporal. Hoy, UTE reporta que aún hay 7.377 usuarios sin servicio, manteniéndose la zona de Salto como la más afectada, con 2.901 clientes sin servicio (5,29% del total de usuarios del departamento). Durazno es el siguiente departamento que le sigue en afectación, con una cantidad mucho menor: 889 clientes afectados (2,98% del total).

Desde UTE afirman que "seguirán trabajando" durante los próximos días para "restablecer la totalidad de lo servicios", a esto también se le suma la incorporación de "nuevos equipos técnicos" que ayudarán a comenzar las reparaciones en las "zonas más críticas".

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Las consecuencias del temporal

Según el informe preliminar difundido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el temporal presentó tormentas fuertes y puntualmente severas que comenzaron durante la madrugada del sábado y causaron múltiples daños, entre ellos, el fallecimiento de una persona.

Consecuencia de las tormentas, se registraron voladuras de techos, caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y obstrucción de calles y rutas. El informe del Sinae menciona también que la Dirección Nacional de Bomberos realizó al menos 52 intervenciones relacionadas directamente con los fuertes vientos, que alcanzaron, en algunas zonas, hasta 129,5 kilómetros por hora, según Inumet.

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