Distribuidores de supergás critican el subsidio para beneficiarios del Mides y reclaman cambios

Los distribuidores de supergás plantearon revisar el subsidio que se otorga a beneficiarios del Mides para adquirir garrafas de 13 kilos . Entienden que la medida dispuesta es desmedida y que las bonificaciones de precio generan excesos .

La Asociación de Distribuidores de Supergás (Adisup) se presentó días atrás en una comisión parlamentaria para plantear reparos sobre el subsidio de 50% que está focalizado en la población de menos recursos .

La medida está dirigida a hogares beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social y Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, entre otros, que pueden comprar garrafas de 13 kilos al mes pagando la mitad de precio. Actualmente, el valor está en $ 1.230 y, por tanto, los beneficiarios del Mides la reciben a $ 615 .

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El presidente de Adisup, Martín Machado , dijo ante los legisladores que entendía la situación del país y agregó que los distribuidores no querían plantear problemas, sino soluciones. “No podemos decir que la solución es pedir plata, pero sí administrar bien los gastos públicos”, dijo. Desde su visión, es excesiva la cantidad de carga de supergás que se otorga a los clientes del Mides.

“Vienen clientes a pedir la plata de esas garrafas o vienen con vecinos a venderles la carga más barata porque tienen el subsidio; ahí empezamos a entender que es excesiva”, explicó.

Machado expuso que una familia tipo (cuatro personas) no llega a utilizar una garrafa por mes. “Y el Mides regala dos garrafas al mes. Y, a veces, en la misma casa hay más de una persona con este beneficio. Por ejemplo, tres personas, lo que significa seis garrafas al mes”, sostuvo el empresario.

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Desde la visión de los vendedores la solución es reducir la cantidad de garrafas que se otorgan. “Dar lo necesario y no más. Capaz en un domicilio son cuatro personas y quizás hayan dado distintas direcciones, pero hay que investigar, porque en una casa no pueden entrar cuatro garrafas por mes”, expresó.

El empresario informó que el cálculo de la gremial es que el esquema de beneficiarios del Mides mueve entre 300.000 y 400.000 garrafas, dependiendo de la época del año.

Machado expuso que las irregularidades mencionadas ya habían sido comentadas a Ancap y también al Mides en varios ámbitos de negociación. “En ningún lugar, durante cuatro años, nos dieron una respuesta que pudiera solucionar el problema. Y lo veíamos todos los días, en todos lados”, relató.

En otro pasaje recordó un caso ocurrido en 2024 donde se constataron irregularidades. En abril de ese año unos 200 usuarios del beneficio presentaron una denuncia por usurpación de identidad. Los afectados declararon que cuando intentaban realizar una recarga de supergás con subsidio no podían hacerlo, ya que en los puntos de venta le aseguraban que ya habían adquirido las garrafas.

Un par de meses después, cuando el Mides y Ancap presentaron la denuncia ante la Justicia, eran más de 680 las denuncias presentadas por los usuarios.

En la comisión, Machado expresó que el caso terminó con dos procesados del sector del supergás por maniobras fraudulentas. “La estafa fue bastante grande, por $ 1.250 millones. Estuvieron cuatro meses presos. ¡Una ganga y un negocio bárbaro!”, dijo.