Jubilaciones: proponen modernizar las inversiones de las AFAP con mayor apertura al exterior

Un proyecto de ley presentado en el Parlamento propone modernizar la forma en que las AFAP invierten los ahorros jubilatorios del Fondo de Ahorro Previsional , con el objetivo de permitir una mayor diversificación internacional y mejorar los rendimientos en el largo plazo.

La iniciativa, impulsada por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, plantea modificar el artículo 123 de la ley 16.713 e incorporar nuevos instrumentos financieros internacionales .

En concreto, habilita la inversión en fondos mutuos, fondos de inversión del exterior, fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros instrumentos que siguen índices de acciones o financieros.

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Según el proyecto al que accedió El Observador, estos activos deberán operar en mercados internacionales con buena liquidez y transparencia , y contar con autorización previa de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social , que evaluará su calidad y riesgos.

Además, la propuesta ajusta los límites de inversión para el nuevo tipo de inversión en cada subfondo.

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También eleva el tope de inversiones en moneda extranjera: hasta 65% en el subfondo de crecimiento, 45% en el de acumulación y 15% en el de retiro.

En el caso de los nuevos instrumentos propuestos, se prevé una incorporación gradual. Hasta junio de 2029, podrán representar hasta el 20% del subfondo de crecimiento y el 10% del de acumulación. Luego, esos límites subirán a 35% y 20%, respectivamente durante los tres años siguientes. Para el subfondo de retiro, no estarán habilitados este tipo de activos.

El proyecto aclara que no cambia la estructura del sistema previsional, sino que apunta a mejorar la gestión de los ahorros. La idea es ampliar las opciones de inversión, manteniendo controles y regulación.

Actualmente, los fondos administrados por las AFAP superan los US$ 27.800 millones y pertenecen a más de 1,7 millones de afiliados, lo que equivale a cerca del 33% del Producto Interno Bruto.

El marco normativo actual permite invertir en el exterior únicamente en instrumentos de renta fija emitidos por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia o por organismos multilaterales de crédito, con límites relativamente bajos.

Esto hace que una parte importante de los fondos de las AFAP esté invertida en Uruguay, sobre todo en deuda pública y fideicomisos vinculados al sector público, y que el rendimiento dependa en gran medida de la economía local.

La propuesta busca cambiar eso. Al permitir invertir más en el exterior, los fondos podrían distribuir mejor el riesgo y no depender tanto de lo que pase en Uruguay.

Impacto en rendimientos y jubilaciones futuras

Esto es especialmente importante en el caso de los fondos jubilatorios, que invierten a muy largo plazo. Una mejor combinación de activos puede traducirse en mayores rendimientos y, por lo tanto, en mejores jubilaciones futuras, según el proyecto.

Basándose en simulaciones actuariales, el documento destaca que el efecto de la diversificación internacional es significativo: una asignación del 20% a activos globales puede aumentar la renta vitalicia en más de 8%, mientras que una asignación del 30% podría elevarla aproximadamente en un 14%. En un escenario más optimista, una asignación del 40% podría generar incrementos superiores al 20% en las jubilaciones finales, aprovechando la acumulación de retornos compuestos.

Los tres subfondos

El Fondo de Ahorro Previsional (FAP) está compuesto por tres subfondos que se ajustan a la edad del afiliado y a su horizonte de inversión.