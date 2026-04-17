Una funcionaria del BROU fue imputada por transferir dinero de clientes a terceros: cumplirá medidas limitativas por 180 días

Una funcionaria del Banco República (BROU) de Ecilda Paullier, en el departamento de San José, fue imputada por la Justicia luego de ser investigada por autorizar transferencias de dinero desde cuentas de clientes hacia cuentas de terceros, sin el conocimiento ni la autorización de las víctimas. La mujer, de 60 años, fue investigada tras una denuncia por movimientos no autorizados detectados en 2024.

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Según informó la Jefatura de Policía de San José, la formalización de la funcionaria fue dispuesta por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 5° Turno, por la presunta comisión de reiterados delitos de concusión, en calidad de autora. Además, la Justicia le impuso medidas limitativas por 180 días.