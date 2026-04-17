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Una funcionaria del BROU fue imputada por transferir dinero de clientes a terceros: cumplirá medidas limitativas por 180 días

El caso comenzó con una denuncia presentada en noviembre de 2024, cuando una mujer y un familiar acudieron a realizar trámites a una sucursal del banco y detectaron movimientos no autorizados

17 de abril de 2026 12:45 hs
La Justicia impuso medidas limitativas por 180 días

La Justicia impuso medidas limitativas por 180 días

Getty Images

Una funcionaria del Banco República (BROU) de Ecilda Paullier, en el departamento de San José, fue imputada por la Justicia luego de ser investigada por autorizar transferencias de dinero desde cuentas de clientes hacia cuentas de terceros, sin el conocimiento ni la autorización de las víctimas. La mujer, de 60 años, fue investigada tras una denuncia por movimientos no autorizados detectados en 2024.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, la formalización de la funcionaria fue dispuesta por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 5° Turno, por la presunta comisión de reiterados delitos de concusión, en calidad de autora. Además, la Justicia le impuso medidas limitativas por 180 días.

El caso comenzó con una denuncia presentada en noviembre de 2024, cuando una mujer y un familiar acudieron a realizar trámites en una sucursal del banco en Ecilda Paullier. Al revisar su cuenta, advirtieron varias transferencias efectuadas hacia cuentas de personas desconocidas para la víctima. Según la información oficial, estos movimientos fueron aprobados por la funcionaria del banco sin la autorización de la titular de la cuenta, lo que llevó a la denuncia y a la posterior investigación.

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