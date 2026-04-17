Una funcionaria del Banco República (BROU) de Ecilda Paullier, en el departamento de San José, fue imputada por la Justicia luego de ser investigada por autorizar transferencias de dinero desde cuentas de clientes hacia cuentas de terceros, sin el conocimiento ni la autorización de las víctimas. La mujer, de 60 años, fue investigada tras una denuncia por movimientos no autorizados detectados en 2024.
Una funcionaria del BROU fue imputada por transferir dinero de clientes a terceros: cumplirá medidas limitativas por 180 días
El caso comenzó con una denuncia presentada en noviembre de 2024, cuando una mujer y un familiar acudieron a realizar trámites a una sucursal del banco y detectaron movimientos no autorizados