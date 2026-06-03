La inflación en Uruguay repuntó en mayo y se acercó nuevamente al 4%

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) aumentó 0,7% en mayo , según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra mensual se ubicó levemente por encima de lo esperado por los analistas que participan en la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU), que la habían proyectado en 0,55%.

Con este dato, la inflación interanual se situó en 3,77%, por encima del 3,16% registrado en abril, y se continuó acercando a la meta de 4,5% anual fijada por las autoridades.

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En tanto, la inflación subyacente (excluye frutas, verduras y combustibles) fue de 0,34% en el mes y quedó en 3,86% interanual.

Las expectativas, tanto de los analistas como del mercado financiero, prevén una inflación de 4,5% a 24 meses, en línea con la meta oficial. En tanto, las expectativas empresariales se mantienen en torno al 5%, todavía por encima del objetivo del Banco Central.

La semana pasada, el BCU mantuvo la tasa de interés en 5,75%. El Comité de Política Monetaria (Copom) evaluó que, en la medida en que las expectativas permanezcan ancladas, el shock energético producido por la suba del petróleo no compromete la convergencia de la inflación hacia la meta en el horizonte de política monetaria, aunque señaló la necesidad de continuar con el monitoreo de posibles efectos de segunda vuelta.

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La inflación en mayo

En mayo, los precios aumentaron principalmente debido a subas en alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y transporte.

En el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,56%) se destacaron aumentos en verduras (+4,1%) y carnes (+0,78%), mientras que las frutas registraron una caída de 4,2%.

En vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+0,73%), la variación se explica por el aumento de los tributos domiciliarios (+2,2%) y del precio de la garrafa de supergás (+7%).

En transporte (2,87%), la suba se explica fundamentalmente por el incremento en el precio del gasoil (+14%) y de la nafta (+7%). A estos últimos se agrega el aumento de precios registrado en el transporte de pasajeros con chofer (+1,6%).