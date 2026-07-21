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Tiroteo entre autos en Canelones dejó cuatro personas heridas y un despiste en la Ruta 74: Policía investiga

Los tiroteos fueron entre dos vehículos pero además fue dañada una camioneta que circulaba por el lugar

21 de julio de 2026 9:06 hs
Tiroteo entre autos en Canelones

Tiroteo entre autos en Canelones

Foto: Policía Caminera
Tiroteo entre autos en Canelones

Tiroteo entre autos en Canelones

Foto: Policía Caminera

Un enfrentamiento a disparos entre dos autos en Canelones dejó a cuatro personas heridas y ocasionó un despiste en la Ruta 74 sobre la tarde del lunes.

Los tiroteos involucraron a dos vehículos pero además fue dañada una camioneta que circulaba por el lugar, cerca de la ciudad de Joaquín Suárez.

Las autoridades realizaron un corte total en la ruta para preservar la escena, que fue liberada más tarde, después de las 21:00. La Jefatura de Policía de Canelones está investigando el caso.

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Tiroteo entre autos en Canelones

Tiroteo entre autos en Canelones

El Ministerio del Interior presentó el lunes que Uruguay registró 195 homicidios entre enero y junio de 2026, la cifra más alta para un primer semestre desde 2018.

El dato representa un aumento de 6,6% respecto al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 183 asesinatos, y contrasta con la caída registrada en los principales delitos contra la propiedad, como las rapiñas, los hurtos y el robo de vehículos.

El informe muestra que 146 de los 195 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa 74,9% del total. En el mismo período de 2025 habían sido 117, por lo que los homicidios cometidos con armas de fuego crecieron 24,8% en términos absolutos. En sentido contrario, los asesinatos perpetrados sin armas de fuego descendieron de 66 a 49.

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