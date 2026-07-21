Tiroteo entre autos en Canelones dejó cuatro personas heridas y un despiste en la Ruta 74: Policía investiga

Un enfrentamiento a disparos entre dos autos en Canelones dejó a cuatro personas heridas y ocasionó un despiste en la Ruta 74 sobre la tarde del lunes.

Los tiroteos involucraron a dos vehículos pero además fue dañada una camioneta que circulaba por el lugar, cerca de la ciudad de Joaquín Suárez .

Las autoridades realizaron un corte total en la ruta para preservar la escena, que fue liberada más tarde, después de las 21:00. La Jefatura de Policía de Canelones está investigando el caso.

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El Ministerio del Interior presentó el lunes que Uruguay registró 195 homicidios entre enero y junio de 2026, la cifra más alta para un primer semestre desde 2018 .

El dato representa un aumento de 6,6% respecto al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 183 asesinatos, y contrasta con la caída registrada en los principales delitos contra la propiedad, como las rapiñas, los hurtos y el robo de vehículos.

El informe muestra que 146 de los 195 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa 74,9% del total. En el mismo período de 2025 habían sido 117, por lo que los homicidios cometidos con armas de fuego crecieron 24,8% en términos absolutos. En sentido contrario, los asesinatos perpetrados sin armas de fuego descendieron de 66 a 49.