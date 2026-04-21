Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  15°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / intendente

Denuncian a intendente de Paysandú ante la Jutep por viaje a Italia

La empresa que pagó los pasajes luego recibió la gestión del vertedero municipal; Nicolás Olivera dijo que la denuncia del edil omite datos importantes y señaló que cuando responda a la Jutep “todo quedará aclarado”

21 de abril de 2026 5:00 hs
El Observador | Leonardo Haberkorn

Por  Leonardo Haberkorn

Nicolás Olivera
Foto: Leonardo Carreño

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, fue denunciado ante la Jutep por haber viajado a Italia con pasajes pagados por la empresa Teyma, poco antes de otorgarle a esa compañía la gestión del vertedero municipal.

La denuncia fue presentada por el edil del Frente Amplio Andrés Imperial.

Los datos en que se basa están contenidos en una respuesta de la propia Intendencia de Paysandú a un pedido de acceso a la información pública presentado por Federico Álvarez Petraglia, exjuez y ex secretario general de la Intendencia durante el tramo final de la administración frenteamplista (2015-2020).

Más noticias

Plan Más Barrio: la apuesta del gobierno para Cerro Norte y otras zonas complicadas, las dudas de los intendentes y el ejemplo de Los Chingas en Casavalle

Gobierno estudia relocalización de planta de hidrógeno verde de HIF Global dentro de Paysandú, dijo intendente Olivera

En su pedido, Álvarez Petraglia preguntaba si Olivera había viajado a Italia entre el 1° y el 8 de noviembre de 2025 y, de ser así, quién se había hecho cargo de los gastos.

La Intendencia respondió que sí había viajado y que los pasajes los había pagado Teyma.

Olivera, según la respuesta, viajó para participar en la ciudad de Rímini de la feria Ecomondo, es una de más importantes de Europa dedicada a la economía circular, la sostenibilidad ambiental y la transición ecológica. El viaje no supuso ningún gasto para la Intendencia. Olivera devolvió 2000 euros dispuestos como viáticos, se agregó.

“Días después de volver de su viaje a Italia, el intendente decidió rescindir el contrato que unía a la Intendencia y a la empresa Sandeco, la que se ocupaba de la gestión del vertedero municipal”, dice la denuncia de Imperial ante la Jutep. “Mayúscula fue mi sorpresa, cuando también en ese acceso a la información pública, se informa que el intendente sin licitación previa y por la vía de la adjudicación directa, había entregado la gestión del vertedero a la empresa Teyma, la misma que meses antes había costeado su viaje a Italia”.

Consultado Olivera por El Observador, dijo que la denuncia del edil está redactada “con suspicacia” y omite datos importantes. Señaló que cuando responda a la Jutep “todo quedará aclarado”.

“Es el mismo modus operandi del período pasado, la misma gente generando denuncias”, agregó. “Parece que más que una preocupación por la ética en la función pública, esto es una preocupación política. Es una denuncia como todas las que han hecho antes, que nunca terminan en nada. Siempre son cañitas voladoras”.

Olivera dijo que todo lo actuado está auditado por el Tribunal de Cuentas y que el pedido de licencia para el viaje fue aprobado por la Junta Departamental.

Las más leídas

Un frente frío afectará a Uruguay desde el jueves con lluvias intensas y varios días de inestabilidad, según Metsul

Santa Rosa, el pueblo canario que "atrapó" a más de 1.000 cubanos entre el "sueño" de una vida mejor y la sombra de la explotación laboral

Peñarol 2-2 Juventud por el Torneo Apertura: el aurinegro volvió a jugar mal pero tuvo la virtud de reaccionar para rescatar un punto

A cinco meses de la sentencia, ¿qué fue de la vida de Diego García, condenado a seis años y ocho meses de prisión por agresión sexual con acceso carnal?

Temas

intendente Paysandú Nicolás Olivera

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos