Denuncian a intendente de Paysandú ante la Jutep por viaje a Italia

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, fue denunciado ante la Jutep por haber viajado a Italia con pasajes pagados por la empresa Teyma, poco antes de otorgarle a esa compañía la gestión del vertedero municipal.

Los datos en que se basa están contenidos en una respuesta de la propia Intendencia de Paysandú a un pedido de acceso a la información pública presentado por Federico Álvarez Petraglia, exjuez y ex secretario general de la Intendencia durante el tramo final de la administración frenteamplista (2015-2020).

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En su pedido, Álvarez Petraglia preguntaba si Olivera había viajado a Italia entre el 1° y el 8 de noviembre de 2025 y, de ser así, quién se había hecho cargo de los gastos.

La Intendencia respondió que sí había viajado y que los pasajes los había pagado Teyma.

Olivera, según la respuesta, viajó para participar en la ciudad de Rímini de la feria Ecomondo, es una de más importantes de Europa dedicada a la economía circular, la sostenibilidad ambiental y la transición ecológica. El viaje no supuso ningún gasto para la Intendencia. Olivera devolvió 2000 euros dispuestos como viáticos, se agregó.

“Días después de volver de su viaje a Italia, el intendente decidió rescindir el contrato que unía a la Intendencia y a la empresa Sandeco, la que se ocupaba de la gestión del vertedero municipal”, dice la denuncia de Imperial ante la Jutep. “Mayúscula fue mi sorpresa, cuando también en ese acceso a la información pública, se informa que el intendente sin licitación previa y por la vía de la adjudicación directa, había entregado la gestión del vertedero a la empresa Teyma, la misma que meses antes había costeado su viaje a Italia”.

Consultado Olivera por El Observador, dijo que la denuncia del edil está redactada “con suspicacia” y omite datos importantes. Señaló que cuando responda a la Jutep “todo quedará aclarado”.

“Es el mismo modus operandi del período pasado, la misma gente generando denuncias”, agregó. “Parece que más que una preocupación por la ética en la función pública, esto es una preocupación política. Es una denuncia como todas las que han hecho antes, que nunca terminan en nada. Siempre son cañitas voladoras”.

Olivera dijo que todo lo actuado está auditado por el Tribunal de Cuentas y que el pedido de licencia para el viaje fue aprobado por la Junta Departamental.