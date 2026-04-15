El ranking de intendentes en la zona más disputada del país: los litoraleños coinciden en que el desempleo es el principal problema de sus departamentos

En los departamentos que baña el Río Uruguay —quitando a Artigas que los técnicos lo consideran como parte de la región norte que da frontera con Brasil— se viene midiendo desde hace dos décadas el pulso electoral: son donde más se aprecia la alternancia en los gobiernos locales y donde mayor es la puja entre los dos grandes bloques que se disputan el poder a escala país (el Frente Amplio y la coalición republicana).

La consultora Ágora culminó este martes las publicaciones sobre esa fila de departamentos que van desde Salto hasta Colonia (en sentido norte a sur) y que los cientistas políticos le llaman la parte vertical de la letra “L” que dibuja en el mapa el área más próspera y urbanizada de Uruguay. Y la comparación muestra una coincidencia: el desempleo es señalado como el principal problema por los habitantes de esa región , aunque, como se observa en el siguiente gráfico, no con la misma intensidad.

La falta de trabajo —o de la suficiente oferta para colmar las expectativas de la demanda— tiene su tiempo. De hecho, cuando Luis Lacalle Pou surfeaba con éxito los primeros meses de la pandemia del Covid-19 , en el litoral era donde peor estaba evaluado porque la competencia de precios con Argentina dejó a muchos comercios en la cuerda floja.

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Pero ese problema (el desempleo) no parece ser un asunto que los habitantes les achaquen directo a sus gobiernos departamentales.

En Paysandú, casi la mitad de la población ve en el desempleo el principal problema. Le siguen (con mucho menor porcentaje) la inseguridad, la economía en general y las drogas. Todos problemas que parecen responder a una escala más macro que la gestión del intendente. Tal vez por eso Nicolás Olivera es el jefe comunal con mejor saldo de aprobación.

En Río Negro, en cambio, el porcentaje que ve en el desempleo el principal problema es idéntico a Paysandú. Pero el segundo problema señalado es el arreglo de calles, algo que hace más a la gestión departamental. El frenteamplista Guillermo Levratto es el peor evaluado en esta comparativa de cinco departamentos del litoral.

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Guillermo Besozzi, el intendente de Soriano, es el segundo peor evaluado. En ese caso, la corrupción (delitos por los que había sido imputado aunque luego fue sobreseido) aparece como el cuarto mayor problema del departamento. Es un hecho raro en Uruguay y que no pasa en ninguno de los otros departamentos. Sin embargo, si se compara el porcentaje que consideraba la corrupción política en abril de 2025 versus en el primer trimestre de 2026, cayó de 18,7% (en pleno escándalo) al 8,6% actual.

Soriano tiene otra peculiaridad en sus principales problemas. El desempleo no es percibido comparativamente tan grande (como en Paysandú o Río Negro) porque compite cabeza a cabeza con la inseguridad.

Levratto y Besozzi tienen un saldo de aprobación similar, hasta dentro del margen de error de la muestra. Ambos supieron tener mejores performances (Levratto cuando fue interino cercano al 2020), y Besozzi en su primer mandato. Pero al intendente de Río Negro se le enciende una luz amarilla más potente: son más los habitantes de su departamento que consideran que la zona está retrocediendo a aquellos que piensan que avanza.

Como se ve en el siguiente gráfico, es el único saldo negativo entre los departamentos del litoral.

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A Paysandú le pasa lo contrario: son bastante más los que entienden que el departamento avanza (aunque no en los términos de la primera gestión de Olivera). Y, curiosamente, el intendente tiene menos desaprobación ahora que cuando se estaba postulando a la reelección.