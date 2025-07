Los principales problemas del litoral y si los intendentes podrán resolverlos: los datos de la nueva encuesta de Ágora

"Así como en los demás departamentos de esta región del país existe una variedad de temas que rondan entre el 1 y el 4,9% y que fueron agrupados como 'otros' y que son el 35% del total", explicó Ágora.

El 56% de esta población entiende que el intendente electo Carlos Albisu puede solucionar estos problemas, un 42% cree que no y un restante 2% prefirió no contestar o dice no sabe la respuesta.

Los principales problemas de Paysandú

El 41% de los sanduceros consideran que el principal problema es el "desempleo", un 32% señala a "otros" problemas y 10% menciona a "problemas con las drogas".

Más abajo, "inseguridad" y "economía en general" comparten el 6% de las preocupaciones y "arreglo de calles" un 5%.

El 60,5% cree que el intendente reelecto Nicolás Olivera podrá solucionar estos problemas, un 32,5% piensa que no y el restante 7% prefirió no opinar o dice no sabe la respuesta.

Los principales problemas de Río Negro

En Río Negro el 43% considera al "desempleo" como principal problema, "otros " tiene el 22% de las respuestas y "arreglo de calles" el 19,5%.

La "pobreza" recoge el 5,5% de las preocupaciones y más abajo están "economía" e "inseguridad" con el 5%.

Este departamento es uno de los que el Frente Amplio le ganó al Partido Nacional. El 48% de la población de allí cree que el intendente electo Guillermo Levratto puede solucionar estos problemas. Un 38% piensa de manera opuesta y un 14% prefirió no opinar o dice no sabe la respuesta.

Los principales problemas de Soriano

La categoría "otros problemas" ocupa el 21% de las principales preocupaciones de este departamento. "Corrupción política" y "problemas con las drogas" empatan con 18%. Más abajo se encuentra "desempleo" con 15% e "inseguridad" con 12%. Cierran esta lista "economía en general" y "arreglo de calles" con 11 y 5%, respectivamente.

En el que será su cuarto período en la intendencia, el 46% cree que Guillermo Besozzi podrá resolver los problemas de Soriano. El 42% cree que no podrá hacerlo y el 12% prefirió no contestar o dice no sabe la respuesta.

Desde la encuestadora señalaron que "es el intendente del litoral que tiene el menor margen de expectativas positivas con relación a las negativas (...) los problemas judiciales han dejado consecuencias sobre la opinión pública local que construye su propia agenda". El dirigente del Partido Nacional está imputado por delitos de corrupción vinculados a su anterior gestión.

Los principales problemas de Colonia

En el departamento más al sur del litoral, el 51,5% entiende que "otros problemas" son la principal problemática. Mucho más abajo, el 14% cree que los problemas de "inseguridad" son la principal afectación, el 13% la "inseguridad", el 9% el "arreglo de calles", 7,5% la "economía en general" y la "falta de vivienda" un 5%.

La mayoría de esta población, un 56,5%, entiende que el jefe comunal de Colonia, Guillermo Rodríguez, podrá solucionar estos problemas. Un 28,5% cree que no podrá hacerlo y un 15% prefirió no contestar o dice no sabe la respuesta.