Gobierno estudia relocalización de planta de hidrógeno verde de HIF Global dentro de Paysandú, dijo intendente Olivera

El gobierno de Yamandú Orsi estudia la relocalización de la planta de hidrógeno verde que prevé instalar HIF Global en Paysandú , una medida que contemplaría los reclamos formulados desde Argentina , en particular por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La relocalización de la planta, sin embargo, sería dentro del departamento de Paysandú , informó luego de una reunión con Orsi el intendente sanducero Nicolás Olivera.

Olivera aseguró en rueda de prensa que el gobierno "ha mostrado sensibilidad" respecto a la " posible relocalización de la planta en Paysandú , en un lugar que pueda ofrecer ventajas logísticas ".

Gobierno prorrogó el plazo para acordar con HIF Global el precio de la energía que le suministrará UTE; la empresa lo considera el "riesgo mayor" del proyecto

El intendente blanco señaló que la relocalización está bastante "avanzada" y busca, entre otras cosas, contemplar "algún planteo vinculado a lo de Argentina" , aunque el gobierno nacional reivindica la "soberanía" de Uruguay para decidir sobre sus inversiones.

20250730 YAMandu Orsi, Nicolás Olivera. Congreso de Intendentes y Poder Ejecutivo acuerdan transferencias para el quinquenio. Foto: Inés Guimaraens

"Está bastante avanzado en cuanto a ver lo positivo de la relocalización, sobre todo con una sensibilidad que el presidente ha mostrado de poder contemplar algún planteo vinculado a lo de Argentina, pero sobre todo reivindicando la soberanía que Uruguay tiene cuando se trata de decidir las inversiones y dónde hacerlas", aseguró.

Aunque no dio detalles de en qué lugar está el predio, sostuvo que podría presentar "condiciones preexistentes" más ventajosas desde el punto de vista ambiental y logístico.

"Si eso descomprime la situación con Argentina, mejor que mejor", afirmó.

Tras la reunión en Torre Ejecutiva, Olivera sostuvo que el gobierno está haciendo "todo" para concretar el proyecto, que viene de la administración de Luis Lacalle Pou.

"La señal es positiva, el gobierno está trabajando, nosotros estamos trabajando, y en esta postura nueva de poder analizar una relocalización dentro de Paysandú, en algún lugar que ya cuenta con ventajas logísticas para avanzar en el proyecto. Entendemos que podría cerrar un círculo virtuoso en esto que sería para los sanduceros importante, para el país e importante en una nueva fase del recambio de la matriz energética", explicó.

Con una inversión total estimada en US$ 5.385 millones –de acuerdo al memorando rubricado entre las partes–, el proyecto de HIF Global en Paysandú para producir 880 mil toneladas de eCombustibles es considerada la inversión más importante de la historia en Uruguay. El documento agrega que las primeras exportaciones están previstas para el año 2029 con Asia y Europa como “los principales destinos”.

En los últimos días El Observador informó que el gobierno había extendido el plazo para acordar el precio de la energía de UTE que se suministrará a la planta en Paysandú.

El plazo se prorrogó hasta el 30 de junio, cuando el inicial regía hasta el martes 31 de marzo. La compañía viene reclamando desde 2023 que el precio sea de US$ 40 por megavatio hora (MWh), mientras que el Estado pretende un valor mayor.