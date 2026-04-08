Unasev propuso al Parlamento que recaudación de multas de tránsito se destine a seguridad vial: ¿a dónde va hoy?

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) propuso al Parlamento que lo recaudado por multas de tránsito aplicadas por infracciones en rutas nacionales que cobra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se destine al Fondo de Seguridad Vial.

Hoy, lo que recauda la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP se destina para otros fines, que fueron determinados en la Rendición de Cuentas de 2023, durante el gobierno pasado, de Luis Lacalle Pou.

La Dirección Nacional de Vialidad tiene cerca de cien radares instalados en rutas nacionales que fiscalizan la velocidad de circulación.

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Unasev concurrió este miércoles al Parlamento para dar su visión en la Comisión de Transporte integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados de la propuesta que busca reducir el valor de las multas de tránsito .

Fue en ese marco que el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, entregó a los legisladores una nota en la que propuso los cambios referidos a la recaudación de las multas de tránsito.

La propuesta de Unasev dice: "Modificar el artículo 288 de la Ley N° 20212 (Presupuesto Nacional 2020-2024), destinando el porcentaje que ustedes entiendan pertinente de las multas efectivamente cobradas al Fondo de Seguridad Vial creado por la Ley N° 18412 y modificada su denominación por la Ley N° 19924, para cumplir con los cometidos que la Ley N° 18412 deterninó".

¿A dónde va hoy lo recaudado por multas?

20241029 Salida del peaje de Pando hacia Ciudad de la Costa por Av. Giannatttasio y ruta Interbalnearia, carteles, puente para peatones, autos. Foto: Inés Guimaraens

La recaudación por cento de multas de tránsito aplicadas por el MTOP (no así por aquellas que corresponden a las intendencias y refieren a la jurisdicción departamental) se destina en un 70% al "financiamiento de obras de infraestructura vial concesionadas en el marco del contrato-convenio de 5 de octubre de 2001 y el acuerdo de febrero de 2006, suscritos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, por lo que serán vertidos por tales fines a esa Corporaión".

Así lo estableció el artículo 328 de la Rendición de Cuentas de 2023, que, en realidad, modificó un artículo previo del Presupuesto Nacional 2020-2024.

En la Rendición de Cuentas de ese año también se estableció que otro 20% de lo efectivamente recaudado por el MTOP se destinaría a la Universidad Tecnología (UTEC), pero se estableció un tope de cien millones de pesos.

Si se excedía ese monto, la ley indicó que una parte del excedente debía vertirse a Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), aunque en 2024 y por única vez se estableció que el destino debía ser la adquisición de un resonador magnético para el Hospital Veterinario de la Universidad de la República.

El 10% restante de lo efectivamente recaudado por multas de tránsito se destina, según lo establecido en la Rendición de Cuentas 2023, a "la adquisición de equipamiento en seguridad y mejora tecnológica" y otra parte a un servicio de atención sanitaria en rutas.

El destino que hoy tiene la recaudación por multas de tránsito fue un punto criticado por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, en el mismo ámbito parlamentario en el que estuvo Unasev.

20250325 Lucía Etcheverry. Consejo de Ministros. Foto: Inés Guimaraens

Etcheverry cuestionó que la administración anterior hubiese tomado un préstamo en 2023 o 2024 con un organismo multilateral "cuyo repago estaba asociado a la recaudación de las multas".

"Entendemos que hay una contradicción; asociar la amortización de un préstamo a la recaudación de las multas, cuando el objetivo es que estas no existan, nos parece un contrasentido; ahí sí podríamos decir que había un objetivo de recaudación", dijo la ministra, según consta en la versión taquigráfica de la comisión de Transporte integrada por Hacienda.

Y agregó que el ministerio estaba en conversaciones para modificar esa situación y que la amortización de los préstamos se realice de otra manera. "No vamos a seguir yendo en el sentido de préstamos contra recaudación de multas. Es un contrasentido".