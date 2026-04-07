Radares para medir velocidad promedio en rutas: MTOP aplicará este método para evitar que autos aceleren tras pasar por uno

La fiscalización en las rutas uruguayas está en debate desde hace algunos meses, con propuestas que reavivaron el tema, como la que está a estudio del Parlamento para reducir el costo de algunas multas.

A juzgar por las cifras de siniestros de tránsito (que no dejan de crecer), la utilización de dispositivos de fiscalización electrónica como radares alcanzó un “techo” en su efectividad para reducir accidentes a nivel nacional .

En los puntos donde están instalados los radares los muertos en accidentes se redujeron a la mitad , los siniestros graves bajaron 20% , pero el total de incidencias no disminuyó . Y a nivel nacional las cifras de muertos en el tránsito siguen creciendo, según los últimos datos presentados .

Siniestros viales aumentaron en 2025 y las muertes crecieron 8,5%: la mitad de las víctimas iba en moto

Por eso, las autoridades trabajan en otras alternativas de seguridad vial .

Una de ellas es la fiscalización de la velocidad en rutas por tramos, una metodología utilizada en varios países del mundo que, a diferencia de la fiscalización de velocidad en un punto fijo de la ruta, calcula el promedio de tiempo que debería llevar a un conductor ir del punto “A” hasta el “B”.

average speed camera Foto: Geograph Britain and Ireland

De esta manera, si se determina que llegar de “A” a “B” lleva, por ejemplo, dos minutos circulando a la velocidad permitida, pero se detecta que un conductor lo hizo en treinta segundos, se constata la infracción.

Lo que consigue esta metodología es evitar situaciones que se ven a diario en las rutas nacionales (y también a nivel departamental): conductores que disminuyen la velocidad al llegar a la zona de influencia de un radar.

El director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Federico Magnone, se refirió a este tema en una comparecencia en la comisión de Transporte integrada por Hacienda.

Allí, Magnone aseguró que la ventaja de aplicar este método también radica en que se asegura que “el flujo de circulación sea fluido y que no se den estas aceleraciones y desaceleraciones que muchas veces provocan siniestros, que a veces no son graves, pero sí se dan por alcance o por estos cambios bruscos en un corredor más largo”.

“Si uno sostiene la velocidad en un corredor más largo, en general gana fluidez y seguramente tiempo de viaje, aunque reduzca de alguna manera la velocidad total”, estimó el titular de Vialidad.

Consultado por El Observador, Magnone explicó que la fiscalización de la velocidad por tramos es una opción en la que el ministerio trabaja para “complementar” los dispositivos ya existentes.

Es decir, no serían en sustitución de los radares que ya existen.

Además, explicó que con la tecnología actual ya se podría hacer una fiscalización de la velocidad por tramos, sin requerir una importación de equipos especiales.

De todas formas, el ministerio está trabajando con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) para verificar el cálculo del tiempo desde el punto inicial al punto final.

Magnone sostuvo que las velocidades de circulación están “bien determinadas”, pero que es necesario asegurar que los relojes al inicio y al final del tramo estén sincronizados para medir de forma correcta la distancia y el tiempo, y así calcular la velocidad promedio de circulación.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, aseguró a El Observador que la fiscalización de la velocidad por tramos es una herramienta que puede contribuir, siempre y cuando se instrumente en "lugares donde se determine" que existen razones concretas para hacerlo.

Por ejemplo, en el caso del tramo de la Ruta Interbalnearia a la altura de San Luis, con urbanidad a ambos lados de la calzada, el ingreso a localidades o zonas donde hay escuelas.

"Es una buena herramienta", pero "no se puede salir a poner a lo loco en todos lados", sostuvo.

La velocidad por tramo en el mundo

Embed - How average speed cameras work

Varios países del mundo aplican este método de control de forma complementaria a otros. El pionero es Reino Unido, con una extensa red de Average Speed Cameras (ASC´s) desplegada tanto en rutas nacionales como en zonas urbanas.

Como sucede en Uruguay con los puntos donde hay radares de velocidad, estas cámaras se colocan acompañadas de señalización que avisa a los conductores que ingresarán en una zona de control de velocidad por tramo.

El exceso de velocidad por tramo también se mide (al menos) en Rusia, España, Nueva Zelanda, Bélgica, Francia, Grecia y Suiza.

Los accidentes en lugares donde hay radar

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) publicó un informe en 2025 que analizó el comportamiento de los accidentes de tránsito en los puntos de las rutas donde hay radares del MTOP instalados.

Se tomó como referencia una zona de influencia de 500 metros antes y después del lugar donde está el radar. Y se tomó como referencia dos períodos de 24 meses: de agosto 2021 a julio de 2023 (previo a la instalación de radares) y de agosto de 2023 a julio de 2025 (posterior a la instalación).

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El estudio concluyó que la cantidad de siniestros fatales pasó de 34 antes de que se colocaran los radares a 16 después de colocados. Es decir, 18 muertes menos y una baja de casi 53%.

Los accidentes severos pasaron de 161 a 133 (una diferencia absoluta de 28 siniestros y una baja porcentual de 17,4%).

Sin embargo, la cantidad de accidentes registrados no bajó. Antes de los radares se contabilizarn 754 y después fueron 757 (la diferencia absoluta fue de tres casos más, casi sin variación porcentual).

A modo de conclusión, la licenciada en Estadística que elaboró el informe, Magela Negro, sostuvo que los datos mostraban una "reducción marcada en la severidad de los siniestros", especialmente en aquellos fatales.

Sin embargo, Negro subrayó en el informe que el análisis realizado no mostró "variaciones significativas en la frecuencia total de los siniestros, lo que sugiere que la fiscalización electrónica no se asocia con un aumento ni una disminución relevante en la ocurrencia total de siniestros de tránsito".

Pero volvió a recalcar que la reducción registrada era "significativa" en el caso de los siniestros fatales y que la tendencia en el caso de los severos era "descendente".

"En conjunto, los resultados sugieren una asociación favorable entre la fiscalización electrónica en rutas nacionales y la disminución de los siniestros fatales", estimó.

Pese a esto, recomendó implementar un monitoreo continuo que incorpore otras variables como el flujo vehicular y el tiempo de observación, así como otros factores complementarios al tránsito.