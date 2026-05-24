Diego Aguirre dio la lista de convocados de Peñarol para jugar ante Defensor Sporting por el Torneo Intermedio, con un regreso muy esperado y sin Maximiliano Olivera

Peñarol está pronto para enfrentar a Defensor Sporting este domingo a la hora 18.30 en el Parque Franzini por la segunda fecha del Torneo Intermedio, en un encuentro en el que buscará tres puntos para acortar distancias en la punta de la Tabla Anual.

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Los carboneros jugarán ante un duro rival y de visita, pero también pretenden la victoria para recortarle dos puntos a Racing, que lidera la tabla principal y que igualó 0-0 el viernes por la noche ante Liverpool.

El entrenador mirasol no deja de lado que el próximo miércoles se juegan todo respecto a continuar en la actividad internacional, más precisamente, en la Copa Sudamericana, y tienen que ganarle en el último encuentro de su grupo de Copa Libertadores a Independiente Santa Fe de Colombia.

Diego Aguirre dio la lista de convocados de Peñarol en la tarde de este domingo.

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En la misma aparece, entre otros, Javier "Cangrejo" Cabrera, luego de mucho tiempo.

En setiembre del año pasado se rompió los ligamentos cruzados jugando ante Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo y de allí en adelante, no volvió a jugar, ni estar a la orden.

La intención de Aguirre es de darle algunos minutos contra Defensor Sporting, dependiendo de cómo vaya el partido a esa altura.

A su vez, también aparece Eric Remedi luego del problema que tuvo en su oído, pero no aparece Roberto "Indio" Fernández, quien está lesionado.

Obviamente que no está en el listado el capitán Maximiliano Olivera, debido a que se encuentra suspendido.

Esta es la lista de los convocados de Peñarol: