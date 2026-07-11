"Siempre a favor de los mismos": el estado de WhatsApp del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tras el partido Deportivo Maldonado vs Albion; ¿a qué se debió?

Volvió el Torneo Intermedio y tras el primer partido de la quinta fecha disputado este viernes volvieron los estados de WhatsApp del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , debido al arbitraje en el encuentro entre Deportivo Maldonado vs Albion que abrió la etapa.

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El juego en el Campus de Maldonado terminó con empate 1-1 luego de que el juez Javier Feres marcara un polémico penal para Albion que le permitió llegar a la igualdad.

¿FUE PENAL? Carlos Airala cayó ante la salida de Diego Segovia y Javier Feres sancionó el penal con el que Albion le empató el partido a Deportivo Maldonado. ▶️ Mirá el #CampeonatoUruguayo en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TByJlJgXac

De esa forma, Deportivo, que lidera el Grupo B con 11 puntos, puede perder la punta de la serie si Nacional, que tiene 9 unidades, le gana a Danubio este sábado.

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El estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio

Tras el partido de este viernes, Ruglio se manifestó a través de un estado de WhatsApp, donde compartió una imagen de una noticia del encuentro publicada en Montevideo Portal, en la que se señala “escándalo” y que Deportivo Maldonado “fue perjudicado” por un penal por una “falta inexistente”.

“No le aflojan ni un año, increíble”, escribió Ruglio en sus redes.

“Siempre los mismos y siempre a favor de los mismos”, agregó. “Tempranito como para marcar la cancha de arranque”.