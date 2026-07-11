"Siempre a favor de los mismos": el estado de WhatsApp del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tras el partido Deportivo Maldonado vs Albion; ¿a qué se debió?

Volvió el Torneo Intermedio y tras el primer partido de la quinta fecha disputado este viernes volvieron los estados de WhatsApp del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, debido al arbitraje en el encuentro entre Deportivo Maldonado vs Albion que abrió la etapa.
El juego en el Campus de Maldonado terminó con empate 1-1 luego de que el juez Javier Feres marcara un polémico penal para Albion que le permitió llegar a la igualdad.
De esa forma, Deportivo, que lidera el Grupo B con 11 puntos, puede perder la punta de la serie si Nacional, que tiene 9 unidades, le gana a Danubio este sábado.
El estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio
Tras el partido de este viernes, Ruglio se manifestó a través de un estado de WhatsApp, donde compartió una imagen de una noticia del encuentro publicada en Montevideo Portal, en la que se señala “escándalo” y que Deportivo Maldonado “fue perjudicado” por un penal por una “falta inexistente”.
“No le aflojan ni un año, increíble”, escribió Ruglio en sus redes.
“Siempre los mismos y siempre a favor de los mismos”, agregó. “Tempranito como para marcar la cancha de arranque”.
El estado de WhatsApp del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tras el partido Deportivo Maldonado vs Albion