Inversión sin precedentes: los números detrás de las dos compras más caras en la historia de Peñarol en apenas un año y medio

Peñarol volvió a patear el tablero del fútbol uruguayo. En una conferencia de prensa celebrada en Los Aromos, el presidente Ignacio Ruglio, hizo oficial la histórica adquisición definitiva y renovación del delantero Matías Arezo. El delantero de 23 años extendió su vínculo con el conjunto carbonero por tres temporadas más, quedando blindado con un contrato a largo plazo hasta diciembre de 2029.

La ingeniería económica detrás de esta operación marca un hito absoluto para el medio local. Peñarol desembolsó la impactante cifra de US$ 3.500.000 para quedarse con el 50% de la ficha del jugador, lo que convierte al goleador en el segundo fichaje más caro en toda la historia de la institución mirasol .

Vale aclarar que de no haber firmado el contrato el día que venció el plazo con Gremio de Porto Alegre el 30 de junio, debería haber pagado US$ 3.500.000, pero tras firmar a tiempo, los US$ 400.000 que pagó para el préstamo del jugador, se descuentan de ese monto, por lo que los carboneros deberán pagar en esas cuotas US$ 3.100.000. Igualmente, la cifra total fue de US$ 3.500.000.

"Que Peñarol haga esa inversión me transmite una enorme confianza. Podría estar pensando en salir al exterior, pero entendí que este es mi lugar en el mundo", declaró el futbolista ante los medios este miércoles.

El jugador que pidió Diego Aguirre para Peñarol y por el que Ignacio Ruglio hace tratativas para su llegada, a cuatro días del regreso del Torneo Intermedio

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Una era de fuerte billetera bajo la gestión de Ignacio Ruglio

Este impactante movimiento económico-financiero no es un hecho aislado, sino la consolidación de una política de incorporaciones que viene llevando a cabo la actual dirigencia a cargo del presidente Ignacio Ruglio.

Leonardo Fernández Foto: Dante Fernández/Focouy

Es que esto se suma a los US$ 6.300.000 que pagó en enero de 2025 por la compra del 80% de la ficha de Leonardo Fernández, la más cara de la historia de Peñarol.

Los números invertidos en el último año y medio exponen una realidad económica sin precedentes para el fútbol uruguayo:

Jugador Costo de la ficha Condición Leonardo Fernández (2025) US$ 6.300.000 El fichaje más caro de la historia del club Matías Arezo (2026) US$ 3.500.000 Contrato histórico hasta 2029 Inversión Total Acumulada US$ 9.800.000 Inversión en apenas dos temporadas

Haber destinado casi US$ 10.000.000 (fueron US$ 9.800.000) en sostener y adquirir a sus dos máximas figuras en un período de apenas 18 meses representa un esfuerzo descomunal para las arcas de cualquier club uruguayo.

Con el aval del director técnico Diego Aguirre, la directiva de Ruglio asume el firme compromiso político y financiero de mantener a dos jugadores trascendentes en un plantel que intenta ser altamente competitivo, por más que, tras la lesión de Leonardo Fernández, el equipo no pudo demostrar en el primer semestre de 2026.

El análisis sobre las implicancias de este mercado de pases y los desafíos que afronta la dirigencia aurinegra llevan a pensar en la trascendencia que toman estas cifras, aunque hay que demostrarlo con títulos.