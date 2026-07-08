Mundial 2026: las figuras que están al límite de tarjetas y deben cuidarse para las hipotéticas semifinales

El Mundial 2026 entra en su recta final con los encuentros de cuartos de final, que comenzarán el próximos jueves, y que cuenta con la particularidad que 17 futbolistas están al límite de las tarjetas amarillas y, en caso de ser amonestados, se perderían una hipotética semifinal si es que su equipo clasifica.

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A partir de los dieciseisavos hasta los cuartos de final, si uno de los jugadores acumula dos amonestaciones en partidos diferentes, será suspendido para el próximo encuentro. Es decir, que si uno recibió una tarjeta amarilla en la primera fase de los playoffs y recibe otra en cuartos, se perdería la semifinal.

Un dato a tener en cuenta que en dos ocasiones, a lo largo del Mundial, se limpian las tarjetas: la primera es al finalizar la fase de grupos, cuando ya se accede a los encuentros de eliminación directa, y la segunda al terminar los cuartos de final. Es por eso que varios deberán ser precavidos en caso de clasificarse entre los cuatro mejores.

Las figuras del Mundial 2026 que están al límite En total, son 17 los jugadores que corren riesgo en estos cuartos de final: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss, de Marruecos; Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi, de Inglaterra; Manu Kone y Michael Olise, de Francia; Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim, de Suiza; Ferrán Torres de España; Antonio Nusa, de Noruega; Brandon Mechele, de Bélgica y Gonzalo Montiel, de Argentina.