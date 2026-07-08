Más fútbol, menos cortes y queda prohibido taparse la boca: ¿cuándo ingresarán a la Liga AUF Uruguaya las nuevas reglas de la FIFA que se estrenaron en el Mundial 2026 y cuáles son?

Las nuevas reglas de juego que se aplican en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá por parte de la FIFA , llegarán próximamente al fútbol uruguayo, según confirmaron a Referí desde el Departamento de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Normativas como la que prohíbe taparse la boca para dirigirse a un rival en una confrontación, con tarjeta roja en caso de hacerlo, o las que buscan disminuir las pérdidas de tiempo, se podrán ver a la brevedad en las canchas de la Liga AUF Uruguaya.

Las nuevas reglas que se aplican en el Mundial 2026 llegarán al fútbol uruguayo en el próximo Torneo Clausura, que comenzará una vez finalizado el Torneo Intermedio, el fin de semana del 8 y 9 de agosto

Las nuevas reglas de la FIFA en el Mundial 2026

En el tramo final del Intermedio, con las últimas tres etapas de la fase de grupos y la final, no se aplicarán estas implementaciones, según explicaron a Referí.

Mundial 2026: FIFA desestimó el recurso de Bélgica por la habilitación de Folarin Balogun y Mauricio Pochettino celebró la habilitación: "Es fantástico"

La UEFA se rebela ante la FIFA y no aplicará en sus competencias dos de las reglas aprobadas por la IFAB para el Mundial 2026

El juez Istvan Kovacs en el Mundial 2026 Foto: AFP

A partir del Clausura estarán vigentes.

Según informó la FIFA, la IFAB, el órgano que gestiona y actualiza los reglamentos del fútbol, “aprobó una serie de cambios históricos en las reglas de juego” y la Copa Mundial de la FIFA fue la primera en aplicarlos.

“Con ellos se busca combatir la discriminación, reducir las pérdidas de tiempo, optimizar el ritmo de los partidos y conseguir que jugadores y aficionados disfruten con intensidad del fútbol”, indicaron.

¿Cuáles son las nuevas reglas que llegarán a Uruguay?

Taparse la boca ante un rival

Entre estos históricos cambios se destaca que durante la competición los árbitros podrán sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca al dirigirse a un adversario con ánimo de confrontación.

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius Foto: AFP

Esta es la llamada “Ley Vinicius”, la que se aprobó luego de que el jugador brasileño de Real Madrid denunciara un insulto del argentino Lucas Prestianni, de Benfica, por la última Liga de Campeones, lo que derivó en un escándalo y una sanción para el mediocampista.

En el Mundial 2026 hubo dos jugadores que se fueron expulsados por esta nueva regla: el paraguayo Miguel Almirón, tras ser denunciado por un rival turco que le indicó al juez que se había tapado la boca para decirle, y el ecuatoriano Piero Hincapié, que también hizo el gesto en el partido ante México, lo delató un rival y se fue a las duchas.

Miguel Almirón Foto: Richard Heathcote/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

Roja por retirarse de la cancha a modo de protesta

Los jueces también podrán sacarle tarjeta roja a todo jugador que salga de la cancha como forma de protesta contra una decisión arbitral.

Lo mismo ocurrirá con los miembros del cuerpo técnico que ordenen o exhorten a sus jugadores a abandonar el terreno de juego en señal de protesta contra un fallo de los jueces.

Con esta medida se busca evitar lo que pasó en la final de la Copa África de Naciones, en enero de este año, cuando jugadores de la selección de Senegal se retiraron del campo de juego como protesta por un gol anulado y un penal para Marruecos en los minutos finales. Más de 20 minutos después, los leones de la Teranga regresaron, ganaron el partido y fueron campeones.

Batería de reglas contras las demoras

Los jugadores del fútbol uruguayo también tendrán que tener en cuenta que no se podrán demorar en algunas circunstancias del partido.

En los saques de meta, si el árbitro considera que se está retrasando deliberadamente, hará la señal de cuenta atrás de 5 segundos. Si el balón no está en juego antes de que termine la cuenta atrás, se concederá un saque de esquina al equipo adversario.

Esta cuenta atrás de 5 segundos también se aplicará en los saques de banda. En este caso, si el árbitro considera que el equipo que debía ejecutar el saque lo retrasa deliberadamente, concederá el saque al equipo adversario.

Las nuevas Reglas de Juego que se implementarán en la #CopaMundialFIFA 2026 pic.twitter.com/vxO3EeVKRB — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 10, 2026

En las sustituciones, el jugador que sale deberá dejar el terreno de juego en el límite de tiempo de 10 segundos. Si no lo hace antes de que pasen los 10 segundos, deberá abandonar el terreno de juego de todas formas, pero su suplente no podrá entrar hasta que se detenga por primera vez el juego después de que haya transcurrido un minuto.

Otra de las novedades que más se ha visto en el Mundial 2026 es la de los casos en los que los jugadores quedan sentidos. En eso casos, si un jugador recibe reconocimiento médico dentro del terreno de juego por una lesión o su lesión provoca que el juego se detenga, deberá salir del campo y permanecer fuera de él hasta que haya transcurrido un minuto desde que el juego se haya reanudado.

Nuevas facultades del VAR

El VAR también tendrá nuevas funciones que se aplicarán a partir del Torneo Clausura del fútbol uruguayo, las que ya se pueden ver en el Mundial.

Balogun fue expulsado después de que el VAR revisara la jugada. Getty Images

En ese sentido, la FIFA explicó que “si se dispone de pruebas claras” el VAR tendrá permiso para comprobar y revisar las siguientes ocasiones:

- Las tarjetas rojas que resulten de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

- Una confusión de identidad, cuando el árbitro sancione al equipo equivocado por una infracción que conlleve castigar con una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado.

- Un saque de esquina de manera claramente incorrecta, siempre y cuando la revisión se pueda hacer inmediatamente y sin retrasar la reanudación del partido

- Infracciones claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego, en un saque de esquina o un tiro libre, que influyen directamente en un gol, en un tiro penal o en una decisión disciplinaria.

Las nuevas reglas de la FIFA en el Mundial 2026

¿Y las pausas de rehidratación?

Las pausas de rehidratación, otras de las novedades del Mundial 2026 que han generado mucha polémica y comentarios, y que en Conmebol se aplica en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, por el momento no están contempladas para que se implementen en el fútbol uruguayo, explicaron desde el Departamento de Arbitraje de la AUF.