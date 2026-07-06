Mundial 2026: FIFA desestimó el recurso de Bélgica por la habilitación de Folarin Balogun y Mauricio Pochettino celebró la habilitación: "Es fantástico"

La comisión de apelación de la FIFA rechazó este lunes el recurso belga contra la readmisión del delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en los 16avos de final del Mundial 2026 pero autorizado a enfrentarse a los Diablos Rojos en octavos, al considerarlo "inadmisible".

La Federación Belga de Fútbol (URBSFA) "no está legitimada para interponer un recurso contra esta decisión, al no ser parte en el procedimiento", indicó la FIFA en un comunicado. El recurso de impugnación lo interpusieron el domingo.

La asociación belga, que ha hecho acuse de recepción de esta decisión, ha informado a su homóloga estadounidense que "impugna la elegibilidad del futbolista si éste figura en el acta arbitral" , según informaciones transmitidas a los medios belgas presentes en Estados Unidos.

A apenas unas horas del Bélgica-Estados Unidos, que se juega este lunes a la hora 21.00 de Uruguay , en Seattle, los belgas aún pueden recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) alegando el perjuicio que les causa la decisión de la FIFA, pero el tiempo apremia.

Crece la polémica: Trump calificó de "muy sospechoso" al árbitro que expulsó a Balogun, Infantino confirmó el llamado y la Unión Europea se metió en el tema

Lo que dice el artículo 27 que permitirá al expulsado Folarín Balogun jugar en EEUU ante Bélgica y el antecedente por una sanción removida en un Mundial con un juez uruguayo y Garrincha

"Imaginemos que el TAS emita una decisión después del partido, dentro de las 48 horas que tiene concedidas, y que invalide la decisión de la FIFA. La federación estadounidense, en el supuesto de que gane el partido esta noche, correría el riesgo de perder por abandono", señaló Sébastien Ledure, abogado especialista en derecho deportivo, en la cadena de televisión RTBF.

Mientras tanto, el argumento esgrimido por la comisión de apelación elimina todo debate sobre el fondo y no aclara los motivos que llevaron a la comisión disciplinaria a revisar el domingo la sanción impuesta a Balogun.

"A día de hoy, la Federación Belga sigue sin recibir los fundamentos de esta decisión, ni la información que viene solicitando desde el inicio del procedimiento. Esto constituye una violación del reglamento de la FIFA", volvió a protestar la instancia belga.

Expulsado en octavos de final por el juez brasileño Raphael Claus por pisar la pierna del defensa bosnio Tarik Muharemovic, el delantero de Mónaco vio su suspensión firme conmutada por "un partido de suspensión con pena suspendida, acompañado de un período de prueba de un año".

Se trata de un fallo insólito, histórico y sin precedentes en la historia de los mundiales.

Mirá en este artículo la norma de la que se valió la Comisión Disciplinaria de FIFA para adoptar un fallo que generó profundas críticas de todo el ambiente futbolístico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que intervino directamente en este caso, llamando al presidente de FIFA, Gianni Infantino, para que revisara esa tarjeta roja que le parecía injustificada.

Bajo el fuego de las críticas, Infantino aseguró este lunes en X que respondió al mandatario estadounidense que los órganos disciplinarios de la FIFA son "independientes", negando de forma implícita cualquier intervención directa.

El entrenador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, declaró en la conferencia de prensa previa al partido, realizada el domingo: “Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Es fantástico. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia-Herzegovina, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el entrenador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta”.