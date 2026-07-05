Bélgica se mostró "asombrada" por la decisión de FIFA de habilitar a Folarin Balogun de Estados Unidos en el Mundial 2026 y no descarta presentar un recurso

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) se mostró "asombrada" por la decisión de la FIFA de dejar en suspenso el castigo de un partido de sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, que podrá jugar el lunes el partido de octavos de final del Mundial 2026 que disputen ambos combinados en Seattle.

"La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición", criticó la federación belga, que no descarta presentar un recurso a la decisión tomada por la Comisión de Disciplina de la FIFA.

La RBFA recordó que el "Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial".

Por ello, la RBFA "está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense Folarin Balogun , que se encuentra suspendido, para disputar el partido Estados Unidos–Bélgica del lunes en Seattle".

El mensaje de agradecimiento de Donald Trump a la FIFA por suspender la sanción del goleador de Estados Unidos en el Mundial 2026

La insólita y polémica decisión que tomó FIFA, sin precedentes, por la que Balogun podrá jugar con Estados Unidos, pese a la expulsión, ante Bélgica por el Mundial 2026

Balogun, máximo goleador del Team USA con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0 tras pisar a un rival, lo que en teoría le dejaba sin posibilidad de jugar el siguiente partido.

Pero la situación de Balogun dio otro vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, en el que se deja el castigo "en suspenso durante un período de prueba de un año".

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después del anuncio de la FIFA.