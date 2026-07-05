El retorno del ídolo: Newell's Old Boys diseña un plan para repatriar a Marcelo Bielsa tras su salida de la selección uruguaya

La actualidad institucional y deportiva de Newell's Old Boys de Rosario de Argentina atraviesa horas de profunda introspección. Consciente del adverso panorama que golpea al club en múltiples áreas, la nueva comisión directiva, encabezada por el presidente Ignacio Boero, decidió activar un plan de máxima ambición que apela directamente al corazón y la identidad de la institución. Tras conocerse la reciente salida de Marcelo Bielsa a la dirección técnica de la selección uruguaya tras la eliminación del Mundial 2026, la cúpula rojinegra se ha puesto como meta prioritaria gestionar un reencuentro con el Loco en el Parque Independencia. según informa este domingo el diario Página 12

El propósito central de los dirigentes no apunta necesariamente a que el entrenador asuma la conducción del primer equipo, un escenario que hoy asoma improbable, sino a que se convierta en el faro de una refundación integral.

El principal foco de preocupación radica en el severo desgaste y la falta de proyectos serios en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, un sector que históricamente fue el orgullo y el motor financiero de la entidad bajo el ala de recordados maestros como Jorge Griffa. La meta es profesionalizar las bases y dotar a los juveniles de una estructura de élite.

Desde el entorno dirigencial reconocen que el club necesita imperiosamente de la figura de su máximo ídolo, y la propuesta que le trasladarán en los próximos días será amplia: que Marcelo Bielsa ocupe el rol en el que se sienta más cómodo y con plena libertad de gestión.

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Se busca recrear aquella mística de principios de los años de 1990, cuando el propio Loco promovió una camada inolvidable de talentos propios, complementada con incorporaciones quirúrgicas, para llevar a Newell’s a lo más alto.

Aunque las divisiones formativas se encuentran actualmente bajo la respetada tutela de Gustavo Tognarelli, la incorporación del exentrenador celeste potenciaría exponencialmente el predio rosarino.

La dirigencia sabe que la reconstrucción requiere de decisiones de peso, y confía en que el histórico lazo afectivo de Bielsa con los colores leprosos sea el catalizador para que el sueño comience a materializarse.