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Bombazo en Alemania: Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, considera interrumpir su descanso si lo llama la selección tras la eliminación del Mundial 2026

El entrenador tomó hace dos años la decisión de no dirigir por un buen tiempo, pero ahora está dispuesto a cambiar su postura

1 de julio de 2026 18:23 hs
Jurgen Klopp y Darwin Núñez

Jurgen Klopp y Darwin Núñez

EFE

El cimbronazo provocado por la prematura y sorpresiva eliminación de la selección de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 está lejos de apaciguarse. Mientras el ambiente del fútbol germano digiere el impacto deportivo de quedar fuera de competencia ante Paraguay, los despachos de la Federación Alemana de Fútbol (DFB por su sigla en alemán) se convirtieron en el epicentro de intensos debates sobre el futuro técnico del equipo. En medio de este escenario de incertidumbre, surgió una información que sacude por completo los planes a mediano plazo: Jürgen Klopp, el ex técnico de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra, estaría dispuesto a considerar seriamente su regreso a la actividad si la dirigencia nacional decide contactarlo.

El célebre exentrenador de los reds, quien se encontraba disfrutando de un prolongado período de descanso tras cerrar su exitoso ciclo en el fútbol inglés, habría modificado su postura hermética ante la gravedad de la crisis que atraviesa la tetracampeona del mundo.

Klopp y la selección de Alemania

Según fuentes cercanas al entorno de Jürgen Klopp y lo que se informa en distintos medios alemanes, la oportunidad de conducir los hilos de la Mannschaft representa uno de los poquísimos desafíos deportivos capaces de motivarlo a interrumpir sus vacaciones para calzarse nuevamente el buzo de entrenador.

Klopp se muestra sumamente interesado en la estructura del proyecto y estaría totalmente abierto a sentarse a escuchar una propuesta formal.

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Por el momento, el banco sigue ocupado por Julian Nagelsmann, que quedó eliminado del Mundial 2026.

El actual seleccionador manifestó de manera pública y tajante su firme deseo de continuar al frente del combinado alemán, argumentando que se siente con la energía necesaria para liderar un proceso de reestructuración profunda de cara a las próximas Eliminatorias.

Sin embargo, los estatutos internos de la federación son claros: la continuidad de Nagelsmann no está garantizada y la decisión final recaerá de forma exclusiva sobre la junta directiva de la DFB, que en las próximas semanas llevará a cabo un exhaustivo balance del rendimiento mundialista.

Con la figura de Klopp en el horizonte, el margen de error para el cuerpo técnico saliente parece haberse reducido a cero.

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