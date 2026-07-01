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Le saca el doble de ventaja a la segunda: una supercomputadora predijo al campeón del Mundial 2026

La citada herramienta dio números muy claros acerca del combinado que tiene más posibilidades de llevarse el título

1 de julio de 2026 19:07 hs
El estadio Azteca ha sido el escenario donde México ha logrado ganar su cuarto partido en los últimos dos mundiales.
El estadio Azteca ha sido el escenario donde México ha logrado ganar su cuarto partido en los últimos dos mundiales. Getty Images

El pronóstico elaborado por la supercomputadora de la empresa de estadísticas mundial, Opta, eligió cuál será la selección que ganará el Mundial 2026 cuando aún restan jugarse partidos por los dieciseisavos de final del citado torneo.

Tras asegurar su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo este martes al derrotar a Suecia 3-0, Francia es la gran favorita para ganar el certamen.

Francia es la gran candidata y duplica a Argentina

Según las predicciones de esta supercomputadora de Opta, Francia tiene un 30,16% de probabilidades de ganar el Mundial 2026.

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Esta cifra es el doble que la de Argentina, la segunda favorita, con un 15,1% de chances de convertirse en bicampeona del mundo.

El podio de favoritos al título de la Copa del Mundo lo completa España.

Campeona del mundo en 2010, la roja tiene un 11,95% de probabilidades de ganar su segundo título.

Según Opta, Brasil tiene un 9,96% de chances de ser campeón.

Inglaterra y Portugal, otras selecciones consideradas favoritas al título, les siguen de cerca en la clasificación, con un 5,76 % y un 4,31 %, respectivamente.

Según Opta, Cabo Verde es la selección con menor probabilidad de ganar el trofeo.

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