Desaprobación de Yamandú Orsi creció a 56% tras episodio de la camioneta, según encuesta de Factum

Una nueva encuesta de la consultora Factum presentada este miércoles en VTV Noticias señala que la desaprobación del presidente Yamandú Orsi creció 10 puntos porcentuales , pasando de 46% a 56% , tras la polémica por la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe.

Los datos fueron recogidos entre el 6 y el 20 de junio , días después de que se conociera que el mandatario había accedido a un descuento de US$ 25 mil para comprar la camioneta y que se desatara la polémica.

Para el tercer bimestre de 2026 , Factum registró una desaprobación de 56% para Orsi , una aprobación de 24% y juicios intermedios —entre ni aprueba ni desaprueba— de 20% . El saldo, entonces, es de -32.

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En el segundo bimestre de este año, la desaprobación era de 46%, la aprobación de 29% y las valoraciones neutras 24% .

Para la consultora, la evaluación de Orsi como presidente enfrenta un "proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación sistemático", que se explica, por un lado, "por caídas de aprobación entre votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana y, en las últimas dos mediciones, también por caídas similares de aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024".

Según los datos de Factum, entre los votantes frenteamplistas la aprobación cayó de 59% a 52% entre el segundo y el tercer bimestre del año. En el primer bimestre, en tanto, la aprobación era de 72%.

La desaprobación, por otra parte, pasó de 10% a 13% y a 23%. Los frenteamplistas que no aprueban ni desaprueban son 25%.

Entre los votantes de la coalición, en tanto, la desaprobación trepó a 86% en el tercer trimestre y la desaprobación cayó a 2%. Los juicios intermedios en este caso son 12%.

"El presidente se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió, donde no sólo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, si no que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que poco más de la mitad de los votantes oficialistas aprueben la gestión", afirma Factum.

Sobre las razones detrás de este deterioro, la consultora señala que existen varios factores: expectativas de votantes, coyuntura económica y situación internacional.

Pero también afirma que las "propias decisiones y mensajes del gobierno" en esos temas "han ido mellando la percepción de la opinión pública sobre el desempeño del gobierno y la aprobación del presidente", sumados al episodio polémico de la camioneta.

La encuesta se realizó entre el 6 y el 20 de junio de 2026 a un total de 900 personas por celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas.