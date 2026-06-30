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En medio de los cruces por los timbres, el directorio de la Caja de Profesionales le pidió una reunión a Orsi

El gobierno ya anunció que va a dar de baja la resolución que habilita a cobrar timbres en la atención médica

30 de junio de 2026 14:35 hs
Fachada Caja de Profesionales Universitarios
Foto: Leonardo Carreño

El directorio de la Caja de Profesionales le envió una carta al presidente Yamandú Orsi para solicitarle una reunión con el objetivo de poner en conocimiento al mandatario de la situación actual del organismo previsional y "considerar conjuntamente diversos aspectos vinculados a la actual situación institucional, financiera y previsional de la Caja, así como las alternativas necesarias para asegurar su sostenibilidad y el adecuado cumplimiento de sus fines legales".

La solicitud de reunión llega en el medio de una disputa con el gobierno por la resolución que tomó la Caja de profesionales de empezar a cobrar un timbre de $ 170 en la atención en salud con el objetivo de financiarse. El Poder Ejecutivo, sin embargo, ya adelantó a través del director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, que va a tomar las acciones pertinentes para anular esa resolución ya que entiende que ese timbre es "inconveniente".

Di Doménico aseguró que lo harán a través de un decreto pero en la Caja de Profesionales aseguran que la única forma de anular la resolución es a través de una ley.

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La resolución de la Caja fue tomada a fines de mayo y el timbre se empezaría a cobrar en agosto. Sin embargo, el organismo paraestatal está dispuesto a negociar con el gobierno y aplicar algunas excepciones. Incluso, esta solicitud de reunión al presidente va en ese sentido.

Di Doménico, sin embargo, rechazó la invitación a negociar y mantiene la postura de anular la resolución.

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