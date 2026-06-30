Detuvieron a la pareja de la mujer de 66 años asesinada en la Aguada: hipótesis apunta a posible femicidio

En las últimas horas, la Policía de Montevideo detuvo a la pareja de la mujer de 66 años que fue encontrada muerta en su vivienda en el barrio Aguada , confirmaron fuentes de la Jefatura departamental a El Observador.

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El detenido es un hombre de 65 años, quien quedó a disposición de la Justicia luego de que los efectivos detectaran inconsistencias en la versión que brindó sobre lo ocurrido , según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

De acuerdo con el consignado medio, el sexagenario aseguró que había salido de la vivienda sobre las 07:00 para concurrir a una mutualista .

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Sin embargo, tras analizar las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores solicitaron una orden de detención . El hombre comparece este martes ante la Fiscalía.

El cuerpo de la víctima fue hallado durante la mañana de este lunes en una casa ubicada en la intersección de Emilia Pardo Bazán y Hocquart.

Al momento de ser localizada por las autoridades, la víctima presentaba varias lesiones en la cabeza provocadas por diversos golpes.

El caso está en manos del Departamento de Homicidios, que trabaja junto a la Fiscalía para aclarar las razones detrás del homicidio.

A esta hora, señala el citado medio, la principal hipótesis de las autoridades apunta a un posible caso de femicidio.